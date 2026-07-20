Selección española

Sevilla, muy presente en la conquista de la segunda estrella

Dos jugadores criados en Los Palacios, Gavi y Fabián Ruiz, han sido los grandes protagonistas en la conquista de la segunda estrella para España. Fabián, asentado en el once titular, se erigió en una de las piezas clave del campeonato, culminando su brillante actuación con el decisivo gol ante Bélgica que allanó el camino hacia la gloria mundial.

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Sevilla, muy presente en la conquista de segunda estrella
Sevilla, muy presente en la conquista de segunda estrella | EFE

El éxito de la Roja en este campeonato no se puede explicar sin mirar a un punto muy concreto del mapa: Los Palacios y Villafranca. Este municipio sevillano, que ya presumía de su espectacular cantera de talento, ha visto cómo dos de sus hijos más ilustres, Gavi y Fabián Ruiz, se coronaban en lo más alto del fútbol mundial, dejando una huella imborrable en la conquista de la segunda estrella.. Otro de sus máximos exponentes futbolísticos, tristemente retirado es Jesús Navas. El veterano exjugador protagonizó una de las imágenes más simpáticas de la celebración al agarrar con tanta fuerza a David Villa tras el gol de Ferrán Torres que casi le cuesta un traje nuevo al 'Guaje'. Sin duda, todo un pueblo que se siente orgulloso de una nueva gesta mundialista que, a buen seguro, dejará una buena ración de sus famosos tomates para las familias de Fabián y de Gavi.

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