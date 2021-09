Bellerín y el sueño de jugar en el Betis junto a Ceballos

Para el nuevo lateral verdiblanco, “el Betis es un sentimiento que, desde pequeñito, mi padre ha inculcado a mi familia. Yo de niño era chaquetero, pero él siempre me obligaba a llevar la camiseta del Betis. Conozco lo que significa para todos los béticos formar parte de esta familia. He venido con mucha ilusión”.

El lateral de Calella ha comentado que se encuentra físicamente “al cien por cien” y no ha escondido su deseo de poder compartir vestuario en el Villamarín junto a su ex compañero y amigo Dani Ceballos. “Creo que he hablado más con Dani que con mis padres estas últimas dos semanas. En el Arsenal siempre lo hemos hablado: sería un sueño jugar juntos. Nos conocemos desde las categorías inferiores de la selección. Hemos visto muchos partidos del Betis en Londres. A él le gustaría mucho estar aquí, pero por las circunstancias no se han podido dar. Tenemos el sueño de jugar aquí los dos juntos. A lo mejor algún día se hace realidad”.