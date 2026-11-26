Zoco Home, marca especializada en mobiliario, decoración y diseño de interiores, anuncia la cuarta edición de su Mercado de Navidad Benéfico, que tendrá lugar el sábado 12 de diciembre de 2026, de 10:00 a 16:00 h, en el parking de Centro Idea, en Mijas (Málaga). Organizado en colaboración con la Fundación Cudeca y con apoyo del Ayuntamiento de Mijas, y Centro Idea, el evento tiene como objetivo reunir a la comunidad y recaudar fondos para apoyar la labor de esta organización, dedicada a ofrecer cuidados paliativos a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas, así como acompañamiento a sus familias.

El mercado ofrecerá una jornada navideña para disfrutar en familia, con una amplia variedad de puestos y propuestas de marcas locales, pequeños negocios y creadores independientes. Los visitantes podrán descubrir productos artesanales, ilustraciones, acuarelas, velas, piezas de arte en resina, esculturas, regalos personalizados, joyería, complementos y prendas de moda, además de otras propuestas originales para encontrar regalos especiales estas Navidades.

Zoco Home también contará con su propio espacio, donde los visitantes podrán encontrar artículos de decoración y mobiliario a precios especiales, con una selección de piezas y productos para el hogar.

La gastronomía tendrá un papel destacado en esta edición. El mercado contará con food trucks y diferentes propuestas de comida y bebida, entre ellas dulces navideños, gingerbread, café, vinos locales y Glogg. Además, participará Peña Los Artistas Culinarios, que preparará una paella solidaria cuya recaudación irá destinada a apoyar a la Fundación Cudeca. Una oportunidad para disfrutar de la gastronomía mientras se colabora con una buena causa.

La música en vivo volverá a formar parte de la jornada de la mano de la artista local Bárbara Pereda, que pondrá la banda sonora a este encuentro navideño.

La programación también incluirá diferentes propuestas de entretenimiento y actividades para los más pequeños. Papá Noel visitará el mercado para recibir las cartas de los niños y compartir un momento especial con las familias. Además, habrá un taller de globoflexia de la mano de un duende llegado directamente del Polo Norte, así como actividades de pintacaras.

El evento contará también con la participación de Suspiro de 4 Patas, que acercará al público la realidad de los animales que necesitan un hogar y dará visibilidad a la importancia de la adopción responsable.

Con esta iniciativa, Zoco Home y Fundación Cudeca quieren ofrecer un espacio de encuentro para vecinos, familias, visitantes y negocios locales, promoviendo el comercio de proximidad y la solidaridad durante las fiestas navideñas. Una jornada para disfrutar del ambiente de Navidad, descubrir propuestas locales y contribuir a una causa que tiene un impacto directo en la comunidad.

DETALLES DEL EVENTO