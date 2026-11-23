La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado sin reservas la adquisición de GenesisCare España (GCE) por parte de Vithas fruto del acuerdo alcanzado entre ambas compañías en julio pasado.

La operación refuerza el liderazgo y la implantación territorial de Vithas y su Instituto Oncológico (IOV) a nivel nacional con la incorporación de 16 unidades y centros especializados de GCE en 11 provincias.

Además, Vithas incorpora a los cerca de 300 profesionales de GenesisCare España, incluidos 62 oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos y neurocirujanos de gran prestigio en sus especialidades y con una reputada experiencia que han conseguido situar a la empresa entre los principales actores de la asistencia oncológica de España.

Además, el IOV amplía su dotación tecnológica al servicio de sus pacientes con 27 equipos radioterápicos, quirúrgicos y de diagnóstico por imagen, incluyendo sistemas pioneros de radioterapia guiada por resonancia magnética (MRIdian MR linac), una plataforma de radiocirugía robótica de precisión (CyberKnife S7) y aceleradores lineales (LINACs)

La integración de los activos de GenesisCare España reforzará también la vocación investigadora y formativa de los Institutos Vithas, incluido el Instituto Oncológico. Actualmente, GenesisCare España cuenta con 15 ensayos clínicos activos en los que participan 940 pacientes y, a través de Campus GenesisCare, ha contribuido este año a la formación de más de 490 alumnos, consolidando su compromiso con la investigación, la innovación y el desarrollo del talento sanitario.

Un nuevo liderazgo en oncología

El Dr. Pedro Rico, CEO de Vithas, ha subrayado que “la autorización sin reservas de la CNMC a la incorporación de GenesisCare España avala el salto cualitativo y cuantitativo que representa esta operación para los casi 28.000 pacientes oncológicos únicos que atendemos en conjunto ambas compañías, cuya actividad asistencial oncológica suma más de 70.000 consultas y cerca de 25.000 procesos terapéuticos y diagnósticos anuales. Son ellos, junto a sus familias, y nuestros profesionales, los principales beneficiarios de la integración, que amplía nuestra capacidad de respuesta a sus necesidades de tratamiento y cuidado”.

Más allá de los nuevos recursos tecnológicos y materiales que aporta la operación, el CEO de Vithas ha destacado “el extraordinario talento, experiencia y compromiso que caracterizan a los excelentes profesionales de GenesisCare España; son ellos, junto a los actuales profesionales del IOV, quienes representan el verdadero valor añadido de esta integración”.

El Instituto Oncológico Vithas fue creado en el año 2022 en el marco del modelo asistencial de Institutos Vithas, caracterizado por el trabajo interdisciplinar en red, la asistencia personalizada y servicios innovadores y transversales a los 22 hospitales de la compañía. Además del IOV, el grupo cuenta con los Institutos Vithas Cardiovascular, de Neurociencias y Oftalmológico, que integran a algunos de los principales líderes de las respectivas especialidades en España.