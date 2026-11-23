Unicaja ha publicado el número 117 de su informe ‘Previsiones Económicas de Andalucía’, que, como en ediciones anteriores, ha sido elaborado por Analistas Económicos de Andalucía.

El informe de la sociedad de estudios del Grupo Unicaja se divide en cuatro apartados: 1) Entorno económico, 2) Evolución reciente de la economía andaluza, 3) Previsiones económicas de Andalucía 2026 y 2027 y 4) Análisis provincial.

En el primero de los apartados se describe el contexto económico internacional y nacional. En el segundo se realiza un análisis de coyuntura de la economía andaluza, prestando especial atención a la evolución de sus principales magnitudes, de acuerdo con la estructura productiva de la región. En el tercero se incluyen las previsiones sobre la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y el empleo para Andalucía en el conjunto de 2026 y 2027. Y, finalmente, el último epígrafe se centra en el análisis de la evolución y las perspectivas económicas de las provincias andaluzas.

Entorno económico mundial y nacional

La economía mundial ha mostrado una notable resiliencia durante la primera mitad de 2026 a pesar del impacto del shock energético derivado del conflicto en Oriente Próximo. La OCDE estima un crecimiento del 2,9% en 2026 y del 3% en 2027, tasas muy similares a las previstas en el mes de junio. Las reservas de petróleo, el aumento de la producción fuera de los países del Golfo y la menor demanda, así como las medidas de apoyo de los gobiernos han ayudado a amortiguar el impacto sobre la economía.

La economía española seguirá registrando un mayor crecimiento entre las principales de la zona euro. Según las proyecciones del Banco de España, en 2026 el PIB crecerá un 2,6% (tres décimas más de lo previsto en junio), apoyado en la fortaleza del consumo privado, la creación de empleo y el crecimiento de la población.

Evolución reciente de la economía andaluza

El ritmo de crecimiento de la economía andaluza en el primer semestre del año ha sido similar al de la segunda mitad de 2025. Según los datos de la Contabilidad Regional Trimestral, publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el PIB creció un 0,7% en el primer trimestre y un 0,9% en el segundo. En términos interanuales, la economía andaluza ha crecido un 3% entre enero y junio, 0,4 puntos porcentuales (p.p.) más que el conjunto de España, debido, en gran medida, al mayor crecimiento de la actividad industrial y de las exportaciones de bienes y servicios.

Desde la óptica de la demanda, la aportación positiva de la demanda interna al crecimiento trimestral del PIB se moderó hasta los 0,6 p.p. en el segundo trimestre, dado el menor crecimiento del consumo privado (0,2%), mientras la formación bruta de capital ha aumentado un 1,4%. Por su parte, el saldo exterior neto ha pasado de restar 0,1 p.p. al crecimiento del PIB en el primer trimestre a aportar 0,3 p.p. en el segundo, debido al mayor aumento de las exportaciones (2,1%) que de las importaciones (1,2%).

Por el lado de la oferta, el crecimiento ha sido generalizado en el segundo trimestre, con aumentos destacados en el sector agrario (4% en términos intertrimestrales) y en la industria (2,3%), aunque por su peso en la estructura productiva es el sector servicios el que supone una mayor aportación al crecimiento del PIB (0,5 p.p.), si bien su crecimiento se ha moderado hasta el 0,7%.

En lo que se refiere al mercado de trabajo, el empleo ha seguido mostrando un significativo dinamismo en la primera mitad de 2026, creciendo el número de ocupados a mayor ritmo que en el mismo periodo de 2025, según la Encuesta de Población Activa (EPA). También la afiliación a la Seguridad Social se ha intensificado, creciendo en el tercer trimestre por encima del 3%.

Según la EPA, el número de ocupados en el segundo trimestre de 2026 aumentó un 3,8% en términos interanuales (2,3% en España), destacando el crecimiento en servicios de no mercado, comercio, transporte y hostelería y actividades profesionales y administrativas, así como en el número de asalariados, que ha contrarrestado el descenso en el número de ocupados por cuenta propia. Por su parte, el número de parados ha crecido, debido al incremento de la población activa, situándose la tasa de paro en el 14,6% (9,9% en España), 0,3 p.p. por debajo de la de un año antes

Previsiones económicas de Andalucía para 2026 y 2027

Las previsiones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía apuntan a que el PIB andaluz podría crecer en el conjunto de 2026 un 2,9% (2,6% en España), casi un punto más de lo estimado hace seis meses. Este aumento seguirá sustentado en la demanda interna, especialmente el consumo privado, pero también las exportaciones apoyarían el crecimiento, manteniéndose el dinamismo de la demanda turística.

En cuanto a 2027, la tasa de crecimiento del PIB podría situarse en el 2,1% (2% en España). El crecimiento del consumo, al igual que la inversión tenderá a moderarse, en un contexto de mayor inflación y tipos de interés. Las tensiones geopolíticas y comerciales continúan siendo el principal factor de riesgo para el aumento.

Se estima que el número de ocupados crezca un 2,9% en el promedio de 2026, con aumentos relativos más destacados en los servicios y la construcción. Por su parte, el número de parados seguiría reduciéndose, aunque a menor ritmo que en 2025, debido al repunte de la población activa, situándose la tasa de paro en el 14,6%. Para 2027, se prevé un aumento del empleo del 2,2% y una tasa de paro del 13,9% (9,5% en España).

Análisis provincial

Según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, en el segundo trimestre de 2026, las provincias que habrían registrado un crecimiento superior a la media regional (3,1%) son Málaga (3,8% en términos interanuales) y Cádiz (3,3%). La provincia de Almería habría registrado un crecimiento similar a la media, mientras que en Granada, Huelva y Sevilla las tasas de crecimiento rondarían el 3%.

Para el conjunto de 2026, las estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía apuntan a que el crecimiento de la actividad podría alcanzar el 3,4% en la provincia de Málaga, registrándose un crecimiento similar a la media regional en Cádiz (2,9%) y superior al 2,5% en Sevilla, Almería y Granada.