El Teatro Cánovas acoge una nueva edición del ciclo Andalucía.Flamenco con tres funciones en otoño

El Teatro Cánovas, espacio gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, acogerá entre octubre y diciembre una nueva edición del ciclo Andalucía.Flamenco. La programación contempla tres propuestas que incluyen a los finalistas del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos el 21 de octubre, el cantaor José Valencia el 18 de noviembre y al Ballet Flamenco de Andalucía, que actuará los días 4 y 5 de diciembre.

El 21 de octubre la gala ‘Jóvenes Flamencos. Circuito Andaluz’ dará el pistoletazo de salida al ciclo con una actuación protagonizada por sus finalistas. Estrenada en la pasada edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla, el espectáculo está dirigido por el cantaor onubense Arcángel y reúne sobre las tablas al malagueño Francisco Javier Sánchez Alcalá ‘Bonela Chico’, de Málaga, al toque, el baile de la sevillana María Carrasco; el cante de la onubense María González y el piano de José Carlos Hanza, de Almería. Los cuatro jóvenes artistas fueron seleccionados en la segunda edición del Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos, una iniciativa impulsada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, junto con el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y las peñas andaluzas. Con este programa, se busca promover, visibilizar y apoyar a las nuevas generaciones de artistas de arte jondo.

El ciclo continuará el 18 de noviembre con José Valencia, una de las voces más destacadas del cante contemporáneo, que presentará ‘Con Jerarquía’, un espectáculo concebido como un homenaje a la herencia artística y familiar que sustenta su trayectoria. Construida junto a su tío, el cantaor Manuel de Paula, la propuesta reivindica el valor de las raíces flamencas como punto de partida para la creación y la búsqueda de nuevos caminos expresivos. En este trabajo, el artista lebrijano profundiza en los ecos de su tradición cantaora desde la madurez artística, ofreciendo un recorrido emocional que conecta memoria, identidad y presente.

La programación concluirá los días 4 y 5 de diciembre con ‘Flamenco Patrimonio’, la última producción del Ballet Flamenco de Andalucía, creada para conmemorar el 15º aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Bajo la dirección artística y coreográfica de Patricia Guerrero, el espectáculo propone un recorrido por distintos paisajes musicales y emocionales del flamenco, desde la obra de Arturo Pavón hasta las peteneras, romances y verdiales, para adentrarse después en un homenaje a Granada y culminar con una reinterpretación del legado artístico de Enrique Morente.

La obra, creada de forma coral por el cuerpo de baile de la compañía, establece un diálogo entre el presente, el pasado y el futuro de la compañía pública al conmemorar el trigésimo aniversario de su fundación por el coreógrafo Mario Maya y poner de manifiesto la capacidad del Ballet Flamenco de Andalucía para combinar tradición, creación contemporánea y transmisión artística.