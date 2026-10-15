Las sedes de la Asociación Española Contra el Cáncer en Fuengirola y Mijas se movilizan frente al cáncer de mama con una nueva Marcha Rosa solidaria

Las sedes de la Asociación Española Contra el Cáncer en Mijas y Fuengirola han presentado hoy una nueva edición de la tradicional Marcha Rosa, una iniciativa que reunirá a pacientes, familiares, voluntariado y ciudadanía el próximo 17 de octubre con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada año el 19 de octubre. En la provincia de Málaga, el cáncer de mama es el tumor más diagnosticado entre las mujeres. Con esta iniciativa, la Asociación recuerda la importancia de participar en los programas de detección precoz, mantener hábitos de vida saludables y seguir apoyando la investigación oncológica y los servicios de atención integral que reciben las pacientes y sus familias.

En la presentación han participado Juan Carlos Martín García, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga; la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Mijas, Mari Carmen Gómez Fabra; Francisco José Martín Moreno, delegado del Tercer Sector en la Diputación Provincial; la concejala de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuengirola, Cristina Bornao; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola, Julio Alberto Rodríguez; y la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Mijas, Melissa Ceballos, quienes han mostrado su respaldo a una iniciativa que aúna sensibilización, promoción de hábitos de vida saludables y apoyo a las personas con cáncer de mama y sus familias.

La marcha, de carácter no competitivo y abierta a todas las edades, partirá a las 10:00 horas desde el Lago del Gran Parque de Mijas, donde los participantes están convocados media hora antes para recoger sus camisetas y sumarse a una jornada de convivencia, sensibilización y apoyo a las personas afectadas por cáncer de mama.

A través de esta iniciativa, la Asociación quiere recordar la importancia de la prevención y los buenos hábitos, la detección precoz, la investigación y el acompañamiento integral a pacientes y familiares. Asimismo, la marcha busca movilizar a la sociedad y trasladar un mensaje de apoyo a todas las personas que conviven con esta enfermedad.

El presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, Juan Carlos Martín, ha destacado en su turno de intervención que «la Marcha Rosa es una oportunidad para que toda la ciudadanía muestre su apoyo a las personas afectadas por cáncer de mama y nos ayude a seguir acercando nuestros servicios a quienes los necesitan. Cada inscripción nos ayuda a seguir ofreciendo atención psicológica, social y acompañamiento gratuito a las mujeres con cáncer de mama y a sus familiares, un apoyo que durante 2025 ha permitido acompañar a 1.125 personas en la provincia de Málaga”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación en Mijas, ha agradecido la implicación de las administraciones y entidades colaboradoras, «cuyo compromiso hace posible que iniciativas como esta sigan creciendo año tras año y ayuden a sensibilizar a la sociedad sobre la realidad del cáncer de mama y la importancia de seguir avanzando en investigación y atención a los pacientes».

La Marea Rosa cuenta con la colaboración institucional de los ayuntamientos de Fuengirola y Mijas, de la Diputación Provincial de Málaga, así como con el respaldo de empresas como BigMat, Fundación "la Caixa", Clínica Dental Castilla Bersabé, Ventytec, Casa Blu, Fundación Bida y McArthurGlen Designer Outlet Málaga.

Las personas interesadas podrán colaborar adquiriendo la camiseta solidaria de la marcha por 6 euros o el lote especial formado por camiseta e inscripción junto al Calendario Solidario 2027 por 10 euros. Tanto las camisetas como este paquete solidario están disponibles en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Fuengirola, situada en el Paseo Marítimo nº 136, y también podrán adquirirse en el punto de encuentro de la marcha desde media hora antes de su inicio.

Además de sumarse a una jornada de convivencia y sensibilización, quienes adquieran este lote contribuirán a sostener los servicios gratuitos que la Asociación presta a pacientes y familiares. El calendario ha contado con la participación de pacientes y personas voluntarias de la Asociación, reflejando escenas cotidianas ligadas a la actividad física, la vida familiar, el entorno laboral y el acompañamiento durante el proceso oncológico. Las imágenes buscan transmitir un mensaje de normalidad, apoyo y calidad de vida, poniendo en valor la importancia de mantenerse activo y acompañado durante y después de la enfermedad.

Las fotografías han sido realizadas y cedidas de manera altruista por el fotógrafo Carlos Martín Reolid Martín, y el proyecto ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Fuengirola, la Concejalía de Juventud de Fuengirola, la Diputación Provincial de Málaga y el Centro de Ediciones de la Diputación. Todas aquellas personas que quieran reservar su ejemplar, pueden llamar al teléfono 952-479657.