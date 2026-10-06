Plaza Mayor se transforma en un gran escenario de rock con la primera edición de Batalla de Bandas

Plaza Mayor, centro comercial gestionado por Sonae Sierra, se prepara para vivir una noche de música en directo con la celebración de su primera Batalla de Bandas, que tendrá lugar el próximo 10 de octubre a partir de las 20:00 horas. El centro comercial convertirá la plaza principal en un gran escenario para disfrutar del rock y del talento de bandas de distintos puntos de la provincia.

La cita será la primera edición de una Batalla de Bandas que se celebra en Málaga capital y reunirá a 26 grupos de diferentes localidades de la provincia, que subirán al escenario para demostrar su talento interpretando versiones de algunos de los temas más conocidos del rock.

Entre las bandas participantes se encuentran Skabum –semifinalistas de La Voz Kids 2026–, Sinister Whisper, Free Fall, Los Atrocuélgues, Alto Voltaje, The Funny Monkeys y Supertones, entre otras formaciones que pondrán la música en directo y el ambiente rockero a esta noche tan especial.

Además, el público tendrá un papel fundamental en la elección de la banda ganadora. Serán los propios asistentes quienes, a través de un aplausómetro, decidirán qué formación consigue el mayor apoyo y se alza finalmente con la victoria.

“En Plaza Mayor buscamos constantemente nuevas formas de sorprender a nuestros visitantes y ofrecerles experiencias diferentes. Queremos que el centro siga siendo un punto de encuentro en Málaga, un lugar donde puedan vivir momentos especiales relacionados con la cultura, el ocio y el entretenimiento. Esta Batalla de Bandas es una buena muestra de ello y, sobre todo, una oportunidad para disfrutar del talento musical que tenemos tan cerca”, señala Juan Rafael Perea Luque, gerente de Plaza Mayor.

Con esta nueva propuesta, Plaza Mayor continúa ampliando una programación de actividades que busca ir más allá de la oferta comercial y convertir cada visita al centro en una experiencia. La música, la cultura y el entretenimiento tienen así cada vez más presencia en su agenda, con propuestas pensadas para públicos de diferentes edades y con el objetivo de seguir creando espacios de encuentro y disfrute para sus visitantes