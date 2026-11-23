La muestra cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Granada y Granada 2031, y con la participación del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, que apoya con esta acción la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. Esta colaboración permite trasladar parte del patrimonio de alta costura del museo malagueño a uno de los espacios históricos más reconocidos de la ciudad.

El proyecto llega a Granada con una nueva interpretación, adaptada a la arquitectura, la historia y la identidad del Palacio de los Córdova. Un ejercicio de adaptación espacial y curatorial en el que el edificio deja de ser el escenario que alberga la muestra para convertirse en parte de su relato.

La propuesta parte de una idea: el patrimonio no es una realidad inmóvil, sino un legado vivo capaz de inspirar nuevas formas de creación y seguir construyendo futuro. Desde esta perspectiva, la moda se presenta como una expresión cultural vinculada a la memoria de los lugares, sus gentes, sus costumbres y sus saberes artesanales.

Grandes maestros de la moda en Granada de la mano del MAM

Uno de los espacios centrales de la exposición es el Salón de los Espejos, en la planta baja del palacio, donde se establece un diálogo entre algunas de las figuras fundamentales de la historia de la moda y la mirada contemporánea de Pilar Dalbat.

Gracias a la colaboración del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, el recorrido reúne piezas de Cristóbal Balenciaga, Mariano Fortuny y Madrazo, Jean Patou, John Galliano y Paco Rabanne. Entre ellas, una capa de Balenciaga, un Delphos de Fortuny, una chaqueta de Patou, una falda de Galliano y un vestido de Rabanne.

Junto a estas piezas se presentan creaciones del archivo de Pilar Dalbat que reinterpretan, desde una sensibilidad actual, algunos de los códigos, técnicas y valores presentes en la obra de estos grandes maestros.