Desde su fundación en 1982, La Máquina ha construido su identidad en torno a una cocina reconocible y ligada a la calidad de la materia prima. En sus restaurantes conviven grandes clásicos del recetario español con propuestas que siguen el ritmo de cada temporada, siempre con atención al producto y al tiempo que requiere cada elaboración. Una filosofía que el grupo mantiene desde hace más de cuatro décadas y que define su manera de entender la gastronomía.

Patatas a la importancia

Albóndigas en salsa española

Un plato de cuchara para cada día

Con 17 restaurantes en Madrid y Málaga, La Máquina ofrece escenarios muy distintos para una misma celebración. El ambiente castizo de Chamberí, el pulso cosmopolita de Jorge Juan o de Caleido, la calma de La Moraleja, el verde de El Jardín de La Máquina o la singularidad de cenar dentro del Bernabéu: cada casa tiene su propio carácter, pero todas comparten la misma manera de entender la mesa.

En Puerta 57, Casa Narcisa, El Vagón de La Máquina y La Máquina Málaga, la temporada se concreta en una selección de guisos diarios que cambia a lo largo de la semana. Cada restaurante cuenta con su propia propuesta, en la que conviven recetas de legumbres, guisos marineros y especialidades regionales.

En Puerta 57, el gran protagonista es su cocido madrileño, que se sirve cada miércoles bajo reserva, con 50 cocidos por turno. Con más de 20 años de historia en el Bernabéu, esta receta respeta la elaboración tradicional y se disfruta siguiendo el ritual de sus tres vuelcos: primero el caldo con fideos, después los garbanzos con verduras y, por último, las carnes. Entre el segundo y el tercero, una ensalada de pamplinas con granada y naranja aporta un contrapunto fresco. Desde enero de 2026, Puerta 57 forma parte de la Cofradía Gastronómica del Cocido Madrileño.

El resto de la semana, Puerta 57 recorre otras especialidades del recetario español como las lentejas con compango y crujiente de alcachofa, el arroz al forn con carnes de cocido desmigadas o el rabo de toro estofado lentamente en cocotte, entre otras.