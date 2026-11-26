El proyecto ‘Te invito a mi calle’ continúa llenando de actividad las calles de Arroyo de la Miel con nuevas propuestas de música, ocio y actividades en familia. Los próximos viernes 27 y sábado 28 de noviembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de diferentes actividades gratuitas que convertirán la avenida Blas Infante, la avenida de la Constitución y la Plaza de Austria en puntos de encuentro para la cultura, el entretenimiento y el comercio local.

La música volverá a tener un papel protagonista durante este tercer fin de semana del ciclo. El viernes y el sábado, de 12:00 a 14:00 horas, Kaya DJ ofrecerá sesiones musicales en la avenida Blas Infante y la avenida de la Constitución, poniendo banda sonora a las jornadas y animando el ambiente de la zona comercial con una propuesta pensada para disfrutar de la música en plena calle. La artista afincada en Málaga, destaca en la escena local por fusionar sesiones de DJ con voz en directo. Sus remezclas se centran en géneros como el groove y el Nu Disco, el House, el Organic House y el Soulful.

La programación musical se refuerza el viernes 27 con la actuación de El Lere, que ofrecerá un concierto en directo de 12:30 a 13:30 horas en la plaza de Austria. El Lere, nombre artístico de Gerard Mases, es un músico, compositor y multiinstrumentista catalán afincado en Málaga desde hace más de una década. Con una amplia trayectoria como contrabajista en bandas como Muchachito Bombo Infierno, Dry Martina, Flamingo Tours y Red Rombo, en 2020 inició su proyecto en solitario, apostando por un formato de one man band en el que combina guitarra, percusión y armónica.

En 2022 publicó su primer álbum, Cosecha propia, donde presentó canciones propias en castellano, con letras vitalistas y optimistas que fusionan influencias de rumba, swing, jazz y rockabilly. Un proyecto personal que refleja su recorrido musical y su versatilidad como artista, y en el que también cuenta con colaboraciones como la de Santero y Los Muchachos.

Además, la jornada del sábado contará con una propuesta creativa y participativa de la mano de Velamoré, que impartirá un taller de decoración de velas de 12:00 a 14:00 horas en la escalinata de la plaza de Austria. Una actividad que permitirá a los asistentes acercarse a este trabajo artesanal y descubrir nuevas posibilidades decorativas a través de esta experiencia creativa. El objetivo de este taller es aprender a trabajar ceras, aromas, colores y detalles y llevar a casa las propias obras hechas a mano. Pensado como un plan relajado y social, incluye los materiales con los que realizar las piezas.

Coincidiendo con estas fechas ya prenavideñas, dará comienzo además el mercado navideño municipal en este mismo entorno.

Este plan está impulsado por la Asociación Centro Comercial Abierto de Benalmádena (ACCAB), junto con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB), contando con el apoyo del Ayuntamiento de Benalmádena y la financiación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, a través de la convocatoria de subvenciones destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y artesano, a promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano y a promocionar la artesanía de Andalucía.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

· 12:00-14:00 h.: Sesión DJ con Kaya DJ / Avenida Blas Infante.

· 12:30-13:30 h.: Concierto de El Lere / Plaza de Austria.

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

· 12:00-14:00 h.: Sesión DJ con Kaya DJ / Avenida de la Constitución

· 12:00-14:00 h.: Taller de decoración de velas con Velamoré / Escalinata de la plaza de Austria.