Joven Orquesta Provincial de Málaga

La historia de la JOPMA comenzó en 1990, cuando un grupo de madres y padres de estudiantes decidió crear una oportunidad de formación orquestal que prácticamente no existía entonces para los jóvenes malagueños. De aquel primer proyecto, llamado Camerata Académica, nació la actual Joven Orquesta Provincial de Málaga. En 1999 adoptó oficialmente su nombre actual y comenzó también el patrocinio de la Diputación de Málaga.

Más de tres décadas después, aquella iniciativa se ha convertido en una asociación sin ánimo de lucro que reúne a jóvenes músicos de toda la provincia. La orquesta está integrada mayoritariamente por estudiantes de conservatorios y escuelas de música y pueden formar parte de ella intérpretes de entre 14 y 25 años que superen una prueba de acceso. Entre 45 y 70 músicos conforman su plantilla.

El maestro Juan Paulo Gómez es su director musical y artístico, responsabilidad que asumió en 2020 con el objetivo de consolidar un grupo humano basado en el respeto mutuo y el trabajo en equipo. La versatilidad es otra de las características de esta orquesta. Su repertorio incluye grandes obras del repertorio sinfónico, pero también propuestas que exploran otras tradiciones y lenguajes musicales.

Coral Polifónica María Santísima de la Paz

La Coral Polifónica María Santísima de la Paz nace en la primavera del año 2014, fruto de la inquietud de numerosos coralistas y amantes de la música. Su repertorio abarca desde piezas sacras a piezas recreativas, pasado por números corales de ópera y zarzuela, interpretando obras a capella y acompañamiento orquestal. Desde su fundación estuvo dirigida por Santiago Otero Vela, siendo actualmente su director Armando Casquero Herrero. Está formada por 34 coralistas.