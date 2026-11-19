Una de las mejores épocas del año para hacer compras. Ya sea para adelantarse a los regalos de Navidad o simplemente para aprovechar las ofertas, el Black Friday está marcado en el calendario de muchas personas. Invermoneda, la tienda malagueña de referencia de metales preciosos de inversión se ha sumado a esta ola con descuentos que invitan a los ahorradores a aprovechar el presente a la espera de un futuro que se antoja bastante positivo para el sector.

La compañía, perteneciente a la marca SilverGold Patrimonio, ha liberado un catálogo repleto de ofertas en monedas y lingotes de oro, plata, platino y paladio de las mejores refinerías. Una oportunidad especialmente interesante para quienes llevan tiempo pensando en nuevas vías para proteger su patrimonio o aumentar su cartera.

El contexto no puede ser más proclive. Con el oro y la plata en sus niveles más bajos del año, Javier López, CEO de la compañía, alerta de que se vienen nuevas subidas en los próximos meses ateniéndonos a las perspectivas macroeconómicas. “Lo que está ocurriendo ahora es una anomalía. Estamos en un momento excepcional para adquirir valor refugio a un precio más competitivo”, expresa.

La verdadera protagonista de esta campaña es la plata. Su variedad de formatos, monedas y lingotes, junto con su menor precio de entrada respecto al oro, la convierten en una alternativa especialmente atractiva para quienes desean adquirir metales preciosos. En este sentido, el Black Friday representa una ocasión para aprovechar las condiciones promocionales, habida cuenta de que su precio está por debajo de lo que las previsiones estimaban.

Con esta iniciativa, Invermoneda invita a aprovechar el Black Friday para tomar decisiones inteligente que ayuden a los ahorradores a proteger su patrimonio a un precio más competitivo todavía. Filarmónica de Viena, Britannia, American Eagle… son varias las colecciones que Invermoneda ha puesto en promoción.

Este Black Friday no te la juegues con tus ahorros. La tranquilidad del futuro no viene sola, se trabaja. Planifica a largo plazo de la mano de los metales preciosos de inversión y consigue esa paz que tanto te mereces.