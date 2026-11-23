El paso de la borrasca Charles, acompañada de un leve descenso térmico y abundantes precipitaciones, ha coincidido con el ascenso estacional habitual de las patologías respiratorias. Ante este escenario, HM Hospitales ha constatado un incremento de la demanda asistencial en sus centros de la provincia, donde los equipos médicos mantienen activo un protocolo de vigilancia y respuesta clínica adaptado a las necesidades de la población malagueña.

Desde el servicio de urgencias de adultos de los hospitales HM Málaga y HM Santa Elena se destaca la capacidad de resolución clínica del Grupo frente a la convivencia simultánea de virus como la gripe, la COVID-19, el resfriado común y otros cuadros bacterianos como la bronconeumonía.

El Dr. Alberto Puertas, jefe del Servicio de Urgencias de adultos de ambos hospitales señala que “nuestros equipos están absorbiendo un repunte significativo de consultas, principalmente por procesos catarrales y faringoamigdalitis, aunque también estamos abordando casos de bronconeumonía que requieren una valoración clínica exhaustiva”. En este contexto, el especialista subraya la importancia del diagnóstico diferencial en el entorno hospitalario. “Mientras que el resfriado suele cursar con sintomatología leve como congestión nasal u odinofagia, la gripe irrumpe de forma brusca con fiebre alta, mialgias intensas y astenia marcada, lo que exige un seguimiento médico adecuado para evitar descompensaciones”.

Por su parte, el Dr. Borja Valencia, jefe del Servicio de Neumología de HM Hospitales en la provincia de Málaga, recuerda que las infecciones respiratorias pueden afectar de manera especial a las personas con patologías pulmonares previas, como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). “En estos pacientes, una infección de este tipo puede desencadenar la agudización de su enfermedad y provocar un empeoramiento de su función respiratoria. Por eso, es importante mantener un buen control de la patología de base, seguir las pautas de tratamiento prescritas y estar atento ante cambios en los síntomas habituales y acudir a consulta si sienten dificultad para respirar”, señala. Ante la aparición de síntomas, los facultativos del Grupo advierten que la administración de antibióticos sin prescripción especializada resulta ineficaz ante procesos de etiología vírica, además de favorecer las resistencias bacterianas, insistiendo en la necesidad de pautar tratamientos sintomáticos individualizados bajo supervisión médica. Para aliviar las molestias pueden utilizarse tratamientos sintomáticos, siempre siguiendo las recomendaciones de los profesionales sanitarios.

El Dr. Puertas reitera también el papel estratégico de la inmunización frente a la gripe como principal barrera de contención ante complicaciones graves, especialmente en colectivos de alto riesgo como personas mayores, pacientes pluripatológicos o crónicos y mujeres gestantes. A ello se suma la aplicación de medidas básicas de salud pública en entornos domésticos y laborales, como la ventilación cruzada continuada, la higiene de manos y el uso de mascarilla en presencia de síntomas, para frenar la cadena de transmisión comunitaria.

La ventilación de los espacios cerrados constituye una de las medidas fundamentales para reducir la transmisión de virus respiratorios. En este sentido, los especialistas aconsejan renovar el aire de las viviendas y lugares de trabajo mediante la apertura de ventanas, preferiblemente favoreciendo la ventilación cruzada. Esta recomendación debe mantenerse también en jornadas de lluvia o elevada humedad.

A estas medidas se suman otras pautas de higiene que ayudan a limitar la propagación de las infecciones: lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz con el codo al toser o estornudar y evitar el contacto estrecho con otras personas cuando se presentan síntomas. Asimismo, se recomienda utilizar mascarilla si se tienen síntomas catarrales, especialmente en espacios cerrados o cuando se está en contacto con personas vulnerables.

Atención especializada en urgencias pediátricas

Los profesionales recuerdan que las infecciones respiratorias pueden tener una evolución diferente en función de la edad y el estado de salud de cada persona. Los niños pequeños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas requieren una vigilancia especial, ya que presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

La Dra. María González, coordinadora del Servicio de Urgencias Pediátricas de HM Málaga, explica que “los menores, especialmente en edad escolar, están más expuestos al contagio por su contacto cercano con otros niños y por la inmadurez de su sistema inmunológico. Por ello, es importante enseñarles hábitos básicos de higiene, como lavarse las manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar compartir utensilios personales. También conviene prestar atención a síntomas como la fiebre persistente, el decaimiento, la dificultad respiratoria o la falta de apetito”, ha puntualizado.

Circuitos de Urgencias preparados ante signos de alarma

Aunque la mayoría de las infecciones respiratorias evolucionan favorablemente, los especialistas aconsejan acudir a un servicio de urgencias cuando aparece dificultad para respirar, dolor torácico, fiebre persistente durante más de 72 horas o un empeoramiento significativo de los síntomas. También es importante solicitar valoración médica cuando el estado general del paciente se deteriora o existen factores de riesgo que puedan favorecer complicaciones.

Los profesionales de HM Hospitales recuerdan que una adecuada prevención, la vacunación de los grupos indicados y la identificación temprana de las señales de alarma son fundamentales para afrontar la temporada de infecciones respiratorias y proteger especialmente a las personas más vulnerables.