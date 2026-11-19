El campus malagueño de ESSCA School of Management acogerá el próximo 26 de noviembre el Foro EEN-Andalucía ScaleUP 2026, un encuentro que reunirá a startups innovadoras, inversores, fondos de capital riesgo y representantes del tejido empresarial para impulsar nuevas oportunidades de financiación, colaboración y crecimiento internacional.

La cita, promovida por el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), coordinado por Andalucía TRADE, contará con ESSCA como sede anfitriona. A través de esta colaboración, el campus malagueño refuerza su vinculación con las instituciones y agentes que impulsan el emprendimiento y la innovación en Andalucía, contribuyendo a posicionar Málaga como punto de encuentro para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.

Bajo el lema Conectando startups, innovación e inversión, el foro ofrecerá a diez empresas emergentes andaluzas la oportunidad de presentar sus proyectos ante potenciales inversores y socios estratégicos. La convocatoria ha despertado un especial interés en Málaga, provincia de la que proceden 15 de las 31 candidaturas consideradas elegibles, prácticamente la mitad del total.

Un espacio para conectar la innovación con la inversión

El programa abordará algunos de los principales retos a los que se enfrentan las startups en sus procesos de expansión, especialmente el acceso a financiación, la captación de inversores y el desarrollo de alianzas empresariales.

La jornada comenzará con una bienvenida institucional en la que participarán Stéphane Ruiz, director del campus de ESSCA en Málaga, y Rocío Muñoz Maestre, directora de Desarrollo de Negocio y Soporte de Valor de Andalucía TRADE. Posteriormente, Teresa Suárez Martín, consultora especializada en marketing y comunicación en los ámbitos de la innovación, la tecnología y la ciencia, ofrecerá una ponencia sobre cómo mejorar la comunicación con los inversores.

Asimismo, María Pilar González Gotor, jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), presentará los instrumentos públicos de financiación disponibles para empresas innovadoras. Por su parte, Stefan Mathesius, jefe de Instrumentos Financieros de Andalucía

TRADE, moderará una mesa redonda sobre el acceso a la inversión, con la participación de representantes de ALTER CAPITAL y QUADRIGA, entidades vinculadas al ámbito financiero y del capital riesgo.

Uno de los momentos centrales será la presentación de las diez startups seleccionadas: BrainHeart Therapeutics, Cenit 2030, Docline, Heuristik Technologies, iUrban Digital Tourism, Mothium, Neurotecnologías EdTech, Novality, SensaCultivo Agrotech y TECO Mobility. Estas empresas expondrán sus proyectos y perspectivas de crecimiento ante los asistentes, en una jornada que concluirá con reuniones bilaterales destinadas a facilitar contactos y explorar posibles colaboraciones.

“Acoger este foro en nuestro campus supone una oportunidad para reforzar nuestra conexión con el tejido empresarial andaluz y contribuir al desarrollo de un ecosistema de innovación cada vez más internacional. En ESSCA creemos en la importancia de acercar la formación en gestión empresarial a los retos reales de las empresas y generar espacios de encuentro entre estudiantes, emprendedores, inversores e instituciones”, señala Stéphane Ruiz, director del campus de ESSCA en Málaga.

La celebración de este encuentro refleja el compromiso de ESSCA con el desarrollo económico de Andalucía y su integración en el ecosistema regional de innovación. La colaboración con Andalucía TRADE se enmarca en la actividad de la Enterprise Europe Network, una iniciativa europea que facilita a las pequeñas y medianas empresas el acceso a oportunidades de cooperación, innovación e internacionalización.

Presente en Málaga desde 2023, ESSCA continúa estrechando sus vínculos con el tejido empresarial e institucional de la región. La celebración del foro permitirá también que algunos de sus estudiantes conozcan de primera mano los retos de financiación y crecimiento de las empresas emergentes.

El Foro EEN-Andalucía ScaleUP 2026 se celebrará el jueves 26 de noviembre, de 9:00 a 17:30 horas, en el campus de ESSCA, situado en la calle Marqués de Valdecañas, 4, en Málaga. La asistencia es gratuita, previa inscripción y sujeta a disponibilidad de plazas. El programa completo y el formulario de inscripción están disponibles en la web oficial del evento.