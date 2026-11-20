La Diputación de Málaga ha clausurado su XXXII Circuito Provincial de Ajedrez con una cifra récord de 2.773 participaciones. El circuito, abierto a jugadores de todas las edades, se ha celebrado entre los meses de mayo y octubre con 31 pruebas en otros tantos municipios.

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez, Javier Rubio, y el delegado en Málaga, Alberto Loriente, ha presidido la gala de clausura, a la que han asistido representantes municipales de los ayuntamientos participantes, los premiados de las distintas categorías y sus familiares y acompañantes.

El diputado ha destacado el crecimiento sostenido de este circuito que cada año incrementa su número de participantes, pero también la participación femenina, con casi 300 jugadoras este año, 18 más que en la última edición.

Esta edición del circuito ha recorrido 31 municipios: Alozaina, Casares, Villanueva de Algaidas, Almáchar, Antequera, Archidona, Arriate, Casarabonela, Teba, Álora, Alameda, Algarrobo, Vélez-Málaga, Benamocarra, Iznate, Coín, Benamargosa, Mijas, Ojén, Rincón de la Victoria, Mollina, Torremolinos, Monda, Campillos, Frigiliana, Nerja, Cútar, Pizarra, Marbella, Istán y Casabermeja. Hay municipios de todas las comarcas malagueñas, y 23 de ellos tienen menos de 20.000 habitantes.

Todos los torneos son válidos para ELO FADA, y el sistema de competición ha sido el sistema suizo de siete rondas y ritmo de juegos 8’+3” por jugada. El circuito está abierto a jugadores de todas las edades, federados y no federados, y cuenta las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Absoluta y Supra-50.

En la categoría Absoluta, los tres primeros puestos de la clasificación general han sido para Carlos S. Matamoros, de Málaga; Saúl Romero, de Málaga, y Sergio Morales, de Coín. En la clasificación femenina, las tres primeras han sido Paloma Gutiérrez, de Málaga; Paula Álvarez, de Benalmádena; y Marta Camacho, de Estepona.

En la categoría Supra-50, los primeros tres clasificados han sido Francisco Miguel Terrón, Miguel Ángel López y José Manuel Garzón, los tres de Málaga.

En la categoría Sub-16, los tres primeros lugares de la clasificación general fueron para Martín Otero, de Benalmádena; Jorge Enrique Vázquez, de Mijas; y Alex Chen Jin, de Marbella, mientras que en la clasificación femenina, las primeras tres fueron Remedios Sofía Maldonado, de Estepona; Carmen Jiménez, de Casabermeja; y Valeria Romero, de Málaga.

En la categoría Sub-14 general, los primeros tres clasificados fueron Máximo Belmonte, de Alhaurín de la Torre; Eric Loriente, de Marbella, y Rafael Gasparyan, de Marbella, mientras que en femenina se clasificaron Eva Flores y María González, de Estepona.

En Sub-12, los primeros puestos de la clasificación general fueron para Pablo Guirado, de Rincón de la Victoria; Oliver López, de Casabermeja; e Iker Carabantes, de Coín, mientras que en la clasificación femenina, las primeras posiciones fueron para Martina Mera, de Alhaurín de la Torre, e Inma Flores, de Estepona.

En Sub-10, los tres primeros clasificados en la general fueron Óscar Codina, de Alhaurín de la Torre; Seth Joseph Higueras, de Málaga, y Daniel García, mientras que en la femenina se destacaron Carmen Núñez y Ana Otero, de Estepona.

Por último, en Sub-8 general, los tres primeros puestos fueron para Marco Peláez; Álvaro Sánchez, de Estepona; y Alonso Herrero, de Rincón de la Victoria, y en Sub-8 femenina las ganadoras fueron Diana Matamoros, de Málaga, y Martina Montero.

Además, se han entregado medallas conmemorativas a los Sub-8 no premiados que han participado en al menos nueve torneos. Así, han recibido medallas Gonzalo Herrero, de Rincón de la Victoria; José Nicolás Fernández, de Málaga, y Pablo Ferrer, de Málaga.

También se han concedido reconocimientos y menciones especiales a Alfredo Vidal Gámez y Miguel Jiménez Banderas por sus destacadas trayectorias como presidentes de los clubes El Caballo de Casabermeja y Ajedrez Coín, respectivamente, y por su contribución al fomento del ajedrez en la provincia de Málaga; al Club Ajedrez Victoria de Rincón de la Victoria, por su labor de promoción del ajedrez, y a los 22 participantes en el Campeonato del Mundo de Ajedrez sub-7 a sub-17, celebrado en Almería el pasado octubre, y en el Campeonato Europeo de Ajedrez Juvenil, celebrado en Creta este mes de noviembre.