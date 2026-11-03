Asador Iñaki rinde homenaje a la raza Sayaguesa y a la Morena del Noroeste en unas jornadas con acento zamorano

Asador Iñaki, el emblemático restaurante malagueño especializado en carnes maduradas desde 1978, presenta las «Jornadas de la Raza Sayaguesa y Morena del Noroeste», una propuesta gastronómica que arrancará el 3 de noviembre y que pone el foco en dos de las razas bovinas más antiguas y singulares de la península ibérica. La iniciativa cuenta con la colaboración de Bos Taurus Primigenius.

La raza Sayaguesa, autóctona de la comarca zamorana de Sayago, es una de las grandes razas bovinas tradicionales de la península. Su carne, especialmente apreciada en ejemplares de buey, destaca por su calidad, su carácter y su contenido en ácido oleico y otros ácidos grasos insaturados. A ella se suma la Morena del Noroeste, de la que el restaurante presenta ejemplares de Galicia y de la variedad mirandesa de Portugal.

SIETE PIEZAS PARA RECORRER EL NOROESTE IBÉRICO

La carta reúne bueyes y vacas de distintas procedencias —Zamora, Cantabria, Galicia y Portugal— con tiempos de maduración que van de los 55 a los 150 días:

Buey de Arrastre y Pasto: 50 % Sayaguesa y 50 % Alistano, de Cantabria; 150 días de maduración

Buey Joven Bos Taurus Primigenius: de Zamora; 110 días de maduración

Buey Joven Bos Taurus Primigenius: de Zamora; 55 días de maduración

Vaca Sayaguesa Pura: de Zamora; 90 días de maduración

Vaca Premium: 50 % Sayaguesa y 50 % Retinta, de Cantabria; 150 días de maduración

Vaca Morena del Noroeste Mirandesa: de Portugal; 70 días de maduración

Vaca Morena del Noroeste: 50 % Sayaguesa, de Galicia; 60 días de maduración

ENTRANTES CON SABORES INTENSOS

La propuesta se completa con una selección de entrantes pensada para abrir el apetito: el estofado de boletus y shiitake con foie, huevos de corral y trufa negra, montado y servido en mesa por el equipo de sala; el timbal de rabo de toro con crema de puré trufado; los torreznos de Soria cocinados en el horno de leña del restaurante; la cecina sayaguesa de selección premium y curación lenta; un surtido especial de quesos de oveja —Idiazabal, Gran Cesar, Zamorano y trufado— y un surtido ibérico de bellota Montaraz con copa, lomito, jamón ibérico y salchichón.

UNA CARTA DE VINOS CON PERSONALIDAD Y TERRITORIO

El sumiller de la casa propone para estas jornadas una selección de tintos de Ribera del Duero, Rioja y Toro: Díaz Bayo 8 meses, Vizcarra 15 meses, Ramón Bilbao Edición Limitada, PSI —el proyecto de Peter Sisseck, creador de Pingus— y Almírez, de la D.O. Toro.

RAZAS CON HISTORIA

«La Sayaguesa es una raza con siglos de historia en el campo zamorano, y su carne tiene un carácter que no se parece a ninguna otra. Con estas jornadas queremos que nuestros clientes descubran, pieza a pieza, cómo se expresan estas razas según su crianza y su maduración, y rendir homenaje a quienes las han mantenido vivas», explica Iñaki, chef y alma del restaurante.

SOBRE ASADOR IÑAKI

Asador Iñaki es un restaurante especializado en carnes a la parrilla ubicado en Málaga desde 1978, capitaneado por el chef Iñaki. Su identidad se apoya en una estética elegante y sobria, estrechamente vinculada al universo gastronómico, y en una filosofía de trabajo centrada en la selección de producto de calidad y en los procesos de maduración como seña de identidad de su cocina. A lo largo del año, el restaurante organiza distintas jornadas gastronómicas temáticas dedicadas a poner en valor la carne de vaca y buey procedente de diferentes zonas ganaderas de España.

DATOS DE LA CONVOCATORIA