La sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha celebrado, en el Auditorio Edgard Neville de la Diputación Provincial, la tercera edición de los Premios Málaga Contra el Cáncer con el objetivo de destacar a personas e instituciones que se han significado por su apoyo a la Asociación o por su contribución al bienestar de los pacientes y a la normalización del cáncer. En el mismo acto, al que asistieron casi 300 personas, se entregaron las ayudas a la investigación que han recaído en Málaga por una cuantía cercana a los 150.000€. De esta forma, Málaga sigue contribuyendo al objetivo de alcanzar un 70% de supervivencia media en cáncer para el año 2030 y llevar los resultados de la investigación al paciente.

En el acto de entrega, por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer ha participado Juan Carlos Martín, presidente provincial en Málaga; el vicepresidente provincial, Francisco Jiménez Belmonte; el Dr. Antonio Rueda, presidente del Comité Técnico de Málaga y la gerente Carmen Litrán. También han estado presentes Toñi Ledesma, vicepresidenta de la Diputación Provincial; Lucía Yeves, delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga; Esperanza González Pazos, diputada de Desarrollo Económico Sostenible.

En su turno de intervención, el presidente provincial de Málaga, Juan Carlos Martín subrayó el importante aumento que la sede de Málaga va a hacer en su aportación anual para investigación oncológica. "Nuestra labor se sustenta en tres grandes pilares: la prevención, el acompañamiento a pacientes y familiares y el fomento de la investigación. Solo el pasado año atendimos a casi 3.000 personas en la provincia, realizamos más de 16.000 intervenciones especializadas y destinamos 810.000 euros a proyectos de investigación, una cifra que superará el millón y medio de euros al cierre de 2026. Porque estamos convencidos de que cada avance científico significa más vida, más calidad de vida y más oportunidades para los pacientes."

Premios Málaga Contra el Cáncer

El Consejo Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha fallado los galardones de esta nueva edición de los Premios Málaga Contra el Cáncer, que reconocen a personas e instituciones cuya labor contribuye a mejorar la vida de los pacientes de cáncer y sus familias, a impulsar la investigación o a promover la prevención. En esta tercera edición, los premiados son la Mari de Chambao, IBIMA, el Hospital Regional Universitario de Málaga, la empresa MGI, CaixaBank, Málaga de Moda, IES Litoral y Nico Adega, paciente de cáncer y campeón del mundo de paracanoe.

Nico Adega recibe este reconocimiento por convertirse en un ejemplo de superación, resiliencia y esperanza para las personas afectadas por el cáncer. Superviviente y referente para muchos jóvenes pacientes, ha transformado su experiencia personal en un mensaje de acompañamiento y apoyo, demostrando que el cáncer no define a las personas y que nadie debe afrontar la enfermedad en soledad.

Málaga de Moda, iniciativa impulsada por la Diputación Provincial de Málaga, es distinguida por su compromiso con la visibilización del cáncer de mama a través de la Pasarela Contra el Cáncer. Su colaboración ha contribuido a convertir este encuentro en un espacio de concienciación, esperanza y superación, poniendo el foco en el bienestar emocional, la autoestima y la calidad de vida de los pacientes.

La empresa MGI recibe el galardón por su apoyo continuado a la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer en la comarca de Ronda. Gracias a su colaboración solidaria, contribuye a la financiación de proyectos de investigación y al mantenimiento de servicios gratuitos para pacientes y familiares, favoreciendo además el acceso a recursos de atención, acompañamiento y prevención en municipios rurales.

El IES Litoral recibe este reconocimiento por su compromiso con la promoción de la salud y la prevención entre los jóvenes. Su participación en el proyecto “Agentes de Cambio” de la Asociación Española Contra el Cáncer y el trabajo desarrollado por su alumnado para concienciar sobre los riesgos del vapeo lo convierten en un referente educativo en la promoción de hábitos de vida saludables.

IBIMA Plataforma BIONAND es distinguida por su extraordinaria contribución al avance de la investigación oncológica y por su compromiso con una ciencia centrada en las personas. Referente nacional en investigación biomédica, su labor impulsa el desarrollo del conocimiento, la innovación y el talento investigador, contribuyendo a mejorar el diagnóstico, los tratamientos y la supervivencia frente al cáncer.

María del Mar Rodríguez Carnero, “La Mari”, recibe el galardón por su valentía al compartir públicamente su experiencia como paciente de cáncer y convertirla en un mensaje de esperanza para miles de personas. Su testimonio ha contribuido a normalizar la realidad de la enfermedad, derribar estigmas y promover la prevención y la detección precoz, demostrando que el cáncer no define a quienes lo afrontan.

CaixaBank recibe este reconocimiento por su apoyo continuado a la Asociación Española Contra el Cáncer y su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias. Su colaboración ha contribuido al desarrollo de proyectos, campañas de prevención y acciones de sensibilización, además de respaldar iniciativas solidarias como la Marea Rosa de Marbella, reforzando la movilización social frente al cáncer.

El Hospital Regional Universitario de Málaga es distinguido por su compromiso con la investigación, la innovación y la excelencia en la atención oncológica. Referente en el desarrollo de ensayos clínicos y tratamientos innovadores, su labor contribuye a ofrecer nuevas oportunidades terapéuticas a los pacientes y consolida a Málaga como un centro de referencia en investigación contra el cáncer.

Ayudas a la Investigación contra el Cáncer en Málaga

Las Ayudas en Investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer tienen como principales objetivos apoyar el talento investigador para garantizar su estabilidad laboral y que los investigadores desarrollen sus conocimientos en España. Y, en segundo lugar, impulsar la investigación en cáncer para involucrar a los profesionales médicos y así acercar los resultados a los pacientes y seguir apostando por la innovación con ayudas específicas.

La Ayuda Predoctoral AECC Málaga 2026 que ha recaído en la provincia de Málaga ha sido para María Jesús Estudillo Parrado, Investigadora predoctoral en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA-Plataforma BIONAND) y está dotada con 132.000€ en un periodo de cuatro años. Con su proyecto, “Predicción de la respuesta a la inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo a partir de una muestra de sangre”, la Dra. Estudillo trabaja en el desarrollo de un análisis de sangre capaz de predecir qué pacientes con cáncer de mama triple negativo responderán a la inmunoterapia, favoreciendo tratamientos más personalizados, eficaces y con menos efectos secundarios. Parte de esta ayuda predoctoral se va a financiar con el Premio Carmen Lavigne Hinojosa que entrega la sede de Málaga y que está dotado con 60.000€ anuales.

La Asociación Española Contra el Cáncer también mantiene un firme compromiso con el apoyo al talento investigador joven, facilitando que los científicos puedan desarrollar su carrera en Málaga y en España sin verse obligados a trasladarse al extranjero. Apostar por estos profesionales significa retener conocimiento, impulsar la innovación y garantizar el relevo generacional de una investigación que es clave para seguir mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer.

Por eso, las otras dos ayudas corresponden al Programa de Prácticas de Laboratorio Curso Académico 2026, dotada con 4.086,72€ y que ha recaído en Alejandro Trujillo Suárez de INIMA-Plataforma BIONAND y una Ayuda Clínico Formación Alumnos AECC 2026, dotada con 7.100€, que ha recaído en Ávaro González Ortiz del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

La Asociación entiende que la investigación oncológica tiene un papel determinante y crucial para superar el 70% de supervivencia en 2030 y por eso se mantiene como la entidad social y privada que más dinero destina a la investigación oncológica, con 157M€ comprometidos en 792 ayudas en desarrollo, en las que trabajan más de 3000 investigadores, en todas las fases de la enfermedad y en todo tipo de tumores.