Visitamos el Gran Hotel Miramar, en Málaga capital

El Gran Hotel Miramar, único de 5 estrellas Gran lujo, abrió sus puertas en 1926, por lo que este año celebran su centenario. Para esta importante efeméride, están ya trabajando en una ambiciosa propuesta gastronómica que recoge algunos de los insignes platos y recetas que han podido disfrutar sus huéspedes y comensales a lo largo de este siglo. Su oferta hotelera la completan una exquisita oferta gastronómica, que se materializa en tres restaurantes y dos bares, siempre con vistas al mar.

El buque insignia es el restaurante Príncipe de Asturias, ubicado en la primera planta del hotel, con grandes ventanales de cara al mar Mediterráneo. En su carta, podemos encontrar las propuestas del chef Diego Nicas, que combinan los mejores productos con una amplia selección de vinos nacionales e internacionales. Esta selección se completa con la oferta del restaurante Botánico, situado en la terraza del hotel, donde podemos encontrar uno de sus platos estrella: el brioche de bogavante.

El toque internacional lo aporta su terraza chill-out Media Luna, donde disfrutar de una amplia carta de cócteles y cocina japonesa tradicional. Por cierto que, este mismo 19 de marzo, inauguran Sokai Sushi Bar, un espacio donde redescubrir esa cocina tradicional japonesa con propuestas únicas, donde la armonía de los sabores y el respeto por cada ingrediente son nuestra esencia.

Si algo caracteriza a la cocina del Miramar es la apuesta por los productos locales de proximidad y de temporada. Las frutas y verduras son seleccionadas de acuerdo con el ciclo natural de las estaciones y procedentes de cultivos ecológicos; mientras que la pesca y las carnes son respetuosas y con origen sostenible.