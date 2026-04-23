Visitamos Román y Martos, en Málaga capital

La seña de identidad de Román y Martos es la versatilidad de su cartera de productos, una oferta dinámica que se adapta a la demanda del mercado. Es lo que le ha llevado a convertirse en un referente a nivel nacional en la distribución de alimentos de la mejor calidad. Su apuesta por la calidad se materializa por la cuidada selección de la materia prima y un exhaustivo control de los procesos.

Uno de los mejores ejemplos es su predilección por el atún: en 2015 se convirtieron en armadores del Román y Martos I, un barco de pesca de atún rojo salvaje. De esta forma, pueden controlar todo el proceso desde que el atún sale del mar hasta que se sirve, pudiéndose así certificar la máxima calidad.

Con una cuidada selección de productos, de primera calidad, la guinda del pastel es su amplia red de distribución: toda la Costa del Sol, Campo de Gibraltar y la Costa Tropical granadina. A diario recorren ciudades y pueblos del interior de Andalucía llevan los mejores productos, pero sobre todo, el Sabor a Málaga a cada rincón.