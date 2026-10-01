Visitamos La Bocaná, junto a la Catedral Málaga

Junto a la catedral de Málaga se encuentra este espacio de tapeo con productos gourmet. La Bocaná cuenta con una esencia malagueña clara, pero inevitablemente se ve influenciado por toques internacionales; ya que nuestro protagonista, el chef Elías Tang, encarga una perfecta mezcla multicultural. Es además reconocido como el mejor abridor de ostras de España.

La carta de La Bocacá está repleta de embutidos, quesos, salazones y buen vino, con varias referencias para copear. También cuentan con platos más elaborados, como su tosta de pastrami, chucrut, kimchi y mostaza de cerveza. Perfecto para el aperitivo o para un tapeo infinito con amigos. Además recuperan cócteles históricos de la provincia, como Lumumba, Chispazo o Florestel.