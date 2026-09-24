Visitamos Flour, en La Cala de Mijas

undado por el reconocido chef Juanjo Carmona, Flour está ubicado en el corazón de La Cala de Mijas. Destaca por su cocina mediterránea artesanal, que combina la tradición y la creatividad en cada uno de sus platos.

El menú de Flour se basa en ingredientes frescos, ecológicos y locales, con la harina como el alma de la cocina, que combina a la perfección con los sabores mediterráneos que caracterizan la región. Se puede disfrutar de un ambiente que refleja la tradición de Mijas, con elementos decorativos de cerámica, barro y esparto, y vivir una experiencia culinaria completa gracias a su cocina abierta, y gracias a un espacio que cuenta también tienen con aire mediterráneo: una terraza, un patio interior, macetas y otros elementos de barro y esparto.

La carta, como su nombre indica (Flour significa harina en inglés) está basado en lo natural, buenos ingredientes y harina ecológica. En su mesa, podemos encontrar pasta y pizza, aunque no se trata de un restaurante italiano al uso, ya que también hay espacio para el pescado, las ensaladas y productos de la tierra. Eso sí, siempre con la harina como hilo conductor.