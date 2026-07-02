Visitamos Taró, en Huelin

Bajo la dirección gastronómica de Pachu Barrera, esta propuesta busca resaltar los sabores de siempre, aquellos que hacen recordar y sonreír, por eso su cocina se basa en productos de proximidad, como los quesos de cabra malagueña, mariscos y pescados del mar de Alborán, el Chivo de Canillas, o la miel de caña de Frigiliana, entre otros.

La propuesta gastronómica de Taró se puede degustar en sala y terraza, e incluye «sugerencias de mercado». Cada día ofrece un plato de cuchara diferente, con una bodega que reúne una selección de referencias procedentes de prestigiosas bodegas de Málaga y de territorios vinícolas nacionales e internacionales de referencia.

Ubicado en Tomás Echeverría 15, en el barrio de Huelin del distrito Carretera de Cádiz, el restaurante incluye un reservado que se antoja el lugar ideal para quienes buscan una propuesta gastronómica diferenciada. En un ambiente elegante y acogedor, este espacio está diseñado para aquellos que quieren disfrutar de un menú degustación que rinde homenaje a la cocina malagueña y andaluza, con elaboraciones que destacan por su autenticidad y el respeto por los productos locales.