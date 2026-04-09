Visitamos Asador Don Joaquín, en Álora

Entre Álora y Pizarra, Asador Don Joaquín revive la esencia del asado tradicional, con carnes de selección y un firme respeto por el buen producto de temporada. Desde 2005, la tradición es legado y compromiso: su cocina se ha basado en el respeto por lo auténtico, utilizando solo los mejores productos de cada estación. La leña de encina, esencial en cada asado, es un testimonio de la pasión por lo genuino. Aquí, cada plato lleva consigo el corazón y el saber hacer de una familia que ha hecho de la cocina un arte y un modo de vida.

Las brasas de encina transforman las carnes más selectas y los productos de temporada en una experiencia culinaria memorable. Seleccionan personalmente cada pieza, con la seguridad de que el proceso, desde la cría hasta la maduración de la carne, cumpla con los estándares más exigentes.

El chivo se va a convertir en el principal protagonista desde el 13 al 30 de abril con sus Jornadas del Chivo Malagueño. La iniciativa contará con distintos chefs y restaurantes que se unirán a la experiencia a lo largo de estas más de dos semanas. El objetivo de estas jornadas es reivindicarlo como un producto autóctono y una receta tradicional e indispensable de la cocina malagueña.