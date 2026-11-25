Ya es oficial. Loren Juarros deja de ser el director deportivo del Málaga CF. Este mediodía se le ha comunicado al dirigente vasco el deseo de la entidad de dejar de ser el encargado de la parcela deportiva.

Su sustituto será anunciado mañana jueves, y en principio, será Miguel Ángel Corona, quien llegaría a Málaga acompañado de Carmelo del Pozo. Corona aterriza en Málaga desde el Panathinaikos, y tras una convulsa etapa anterior en el Valencia.

Loren se hizo cargo de la dirección deportiva del Málaga en mayo de 2023, y en este periodo de tiempo se ha producido el paso de la Primera Federación a Primera, dejando ahora al equipo colista con 5 puntos tras 13 jornadas en las que todavía no ha logrado el triunfo.

Por su parte Miguel Ángel Corona llega desde el Panathinaikos, donde era asesor deportivo y donde hasta el pasado verano, se hizo cargo de la dirección deportiva. Anteriormente fue el director deportivo del Valencia de Peter Lim, periplo que no acabó de la mejor manera.

Así anunciaba su salida el Málaga.