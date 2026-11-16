El Costa del Sol Málaga vuelve a hacer historia en Europa

Épico. Agónico. Vibrante. Increíble. Ilusionante. El Costa del Sol Málaga volverá a estar, por segunda vez, en la fase de grupos de la EHF European League, la máxima competición que puede disputar un club español. Un universo superior donde las panteras pelearán de nuevo por hacerse un hueco entre las mejores de Europa. En el Pérez Canca se vivió una tarde inolvidable que se culminó con la guinda de la clasificación para estar entre los 16 mejores del torneo. Fue en una emocionante tanda de penaltis donde Bárbara Piñeira anotó el lanzamiento decisivo para celebrar un billete que se celebró por todo lo alto en un ambiente de día grande.

Desde la previa se respiraba confianza, una atmósfera de remontada. Nunca dejaron de creer las malagueñas, que desde el inicio enseñaban los dientes. Al descanso lucían las malagueñas la ventaja justa (15-13).

En la segunda mitad, tras otro intercambio de golpes se venía el mejor momento de las malagueñas, que ahora volaban y levantaban Carranque. El contexto era propio y el marcador brillaba con un 25-20. Faltaba echarle el lazo. No lo permitió el VfL Oldenburg, que remó para llegar a la última posesión con vida con una soberbia Toni-Luisa Reinemann. No metieron las de casa y el 30-28 mandaba a la tanda de penaltis.

No falló el conjunto malagueño, en el que habían lanzado María Sancha, Katia Zhukova, Micaela Rodrigues y Maider Barros. Con 4-3 apareció Ida Wall para detener uno a Lana Teiken, con un esfuerzo abajo esplendoroso. Estaba en las manos de Bárbara Piñeira, una especialista que no falló cuando más quemaba la pelota. Gol y locura en Carranque para celebrar un pase a la fase de grupos que es histórico. Como este Costa del Sol Málaga, que en enero y febrero peleará por Europa contra gigantes. Merecido premio.