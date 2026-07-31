Los vecinos de Cruz de Humilladero denuncian nuevos cortes en el suministro eléctrico

Los vecinos del distrito Cruz de Humilladero, más concretamente de calles como La Unión, Alfambra o San Vicente de Paul, denuncian cortes de luz concentrados durante el pasado fin de semana. Estas anomalías nos recuerdan a las que sufrieron estos mismos vecinos meses atrás y que requirieron de una importante intervención de Endesa en la zona para su subsanación.

Puestos en contacto con la empresa suministradora, nos indican que se trató de ‘una incidencia puntual’. Las averías se repartieron entre el viernes y el domingo ‘debido a la elevada carga soportada por la red en un contexto de temperaturas excepcionalmente altas’, según Endesa. En respuesta a esta emisora, la empresa nos recuerda que el día anterior Málaga había alcanzado su récord histórico de demanda eléctrica, con 1.490 MW, y que el propio viernes se registró la segunda mayor punta de demanda de la historia de la provincia, con 1.467 MW.

Endesa lamenta las molestias ocasionadas a los clientes afectados y comunica que está llevando a cabo un plan de inversión en Málaga capital de 10 millones de euros durante 2026, un 40% superior al plan del año anterior. Las principales actuaciones, de las que se están ejecutado al 45%, están orientadas al aumento de la capacidad de la red de distribución; a la digitalización de las instalaciones existentes; y al refuerzo de la calidad del suministro que reciben los más de 315.000 puntos de suministro repartidos por la ciudad, que dan servicio a los cerca de 600.000 habitantes de Málaga.