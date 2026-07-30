Juan Marín, impulsor de los árboles inteligentes: "Sueño con colocarlos en la Plaza de la Marina"

El proyecto Tree Hub está desarrollando árboles inteligentes que cuentan con red wifi y pantallas digitales. Estos vegetales cuentan con el beneficio de no necesitar raíces en superficie, por lo que se puede adaptar para entornos urbanos. La empresa que los está impulsando es Biotonomy, cuyo Director de Desarrollo, Juan Marín, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Málaga.

Marín define esta herramienta como un árbol para "donde no podemos plantar árboles". Además, añade que esta idea surge con el objetivo de 'plantar' estos vegetales en zonas donde las fachadas están protegidas y abundan las plazas de suelo duro en las que debajo hay un parking.

A día de hoy, el tiempo de producción oscila entre los dos y tres meses, pero Marín ha asegurado que esperan reducir los plazos hasta prácticamente un único día. Respecto a los costes, el responsable de Biotonomy establece un precio que ronda los 120.000€ por unidad, aunque asegura que una producción en masa iría ligada a una bajada de costes.

El árbol instalado en Benarrabá | Onda Cero Málaga

Ahora mismo cuentan con una única unidad que se ha instalado en Benarrabá, pero asegura que está en conversaciones con Rincón de la Victoria y Plaza Mayor para colocar la segunda. Para la capital, han puesto los ojos en el entorno del CAC y la Plaza de la Marina, como lugares emblemáticos que pueden ser idóneos para estos árboles.

Por último, Marín ha resaltado la vinculación de la compañía con Málaga y su entorno.