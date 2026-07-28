El Teatro Soho CaixaBank presenta una temporada que refuerza su apuesta por el talento local y las grandes producciones

El Teatro del Soho CaixaBank ha presentado su programación para la temporada 2026-2027, una cartelera que se desarrollará entre septiembre y febrero y que reunirá sobre su escenario a artistas como José Sacristán, Javier Cámara, José María Pou, Carlos Hipólito, Carmen Linares, Charo López, Pepón Nieto y Luis Zahera.

Entre los espectáculos más destacados figuran Misery, Largo viaje hacia la noche, Gigante, Verborrea, Panorama desde el puente, El hijo de la cómica, la propuesta de circo contemporáneo Duck Pond, y el homenaje a Mecano Hija de la Luna.

La programación también reserva un espacio importante para las producciones propias. Entre ellas destaca el estreno de ¿Tú sabes lo que es una posidonia?, de la actriz y dramaturga malagueña Alessandra García, además de un concierto especial que recorrerá la historia de los musicales representados en el Teatro del Soho desde su inauguración.

Durante la presentación, la directora del Teatro del Soho CaixaBank, Aurora Rosales, subrayó la voluntad del teatro de seguir consolidándose como un espacio cultural de referencia, estrechamente vinculado a Málaga y comprometido con el impulso del ecosistema artístico local.

La temporada 2026-2027 ofrecerá una programación en la que convivirán teatro de texto, musicales, conciertos, danza, circo y espectáculos para toda la familia, con el objetivo de seguir consolidando al Teatro Soho CaixaBank como uno de los principales referentes culturales del panorama nacional