Tete Leal pone música a los versos de Pablo García-Casado, Raquel Lanseros e Ioana Gruia en Metalírica 2026

El saxofonista, arreglista y compositor malagueño ha compuesto y orquestado tres propuestas diferentes que estrenará y dirigirá él mismo en escena: música de cámara contemporánea para acompañar la poesía de García-Casado, flamenco contemporáneo para la lírica de Lanseros y neo soul y jazz experimental en el caso de los poemas de Gruia.

Las entradas para las tres sesiones de este ciclo organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura salen a la venta a las 11 horas de mañana jueves 23 de julio por un precio de 20 euros. Metalírica es uno de los ciclos de Málaga Procultura que complementan en el Teatro Echegaray el arco de las artes escénicas con un propósito indagador y experimental.

Otro de ellos, Miradores de escena, programa en este caso dedicado a la exploración de la dramaturgia internacional, llega en 2026 a su decimotercera edición con un cartel dedicado a la escritura teatral más reciente de Colombia. La obra de los autores cafeteros Matías Maldonado Loboguerrero, Carlos Enrique Lozano G., Martha Isabel Márquez Quintero y Jaime Edilberto Moncada León se repasará en el Echegaray entre el 24 y el 26 de noviembre dentro de este ciclo de lecturas dramatizadas coordinado por Paco Bernal y Fernando Jiménez. Las invitaciones para las tres sesiones se pondrán a disposición del público a partir de las 11 horas del viernes 20 de noviembre.

Metalírica, ciclo de creación escénico-musical en el que la poesía contemporánea se convierte en materia sonora, reúne tres de las voces más relevantes de la poesía española actual y explora la relación entre palabra, música y escena desde perspectivas radicalmente distintas. Tete Leal desarrolla para cada poeta un universo sonoro propio, adaptando el lenguaje musical a la identidad de cada obra literaria. Lejos de plantear una estética común, cada concierto constituye una creación original e independiente en el que la música nace del texto y dialoga con él desde un lenguaje específico. Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 horas en el Teatro Echegaray.