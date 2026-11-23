Organizado por el Instituto de Academias de Andalucía

"Terapias avanzadas: la revolución biomédica del siglo XXI. del laboratorio a la medicina del futuro"

El próximo miércoles 25 de noviembre, a las 18:00h, el Instituto de Academias de Andalucía en coordinación con la Academia Malagueña de Ciencias, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, celebran una nueva sesión interacadémica pública centrada en: “Terapias avanzadas: la revolución biomédica del siglo XXI. del laboratorio a la medicina del futuro”.

Isabel Naranjo