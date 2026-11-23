Organizado por el Instituto de Academias de Andalucía
"Terapias avanzadas: la revolución biomédica del siglo XXI. del laboratorio a la medicina del futuro"
El próximo miércoles 25 de noviembre, a las 18:00h, el Instituto de Academias de Andalucía en coordinación con la Academia Malagueña de Ciencias, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, celebran una nueva sesión interacadémica pública centrada en: “Terapias avanzadas: la revolución biomédica del siglo XXI. del laboratorio a la medicina del futuro”.
Isabel Naranjo
Malaga |
El acto tendrá lugar en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, sita en la Plaza de la Constitución, nº 8, 29007 Málaga. Las presentaciones que se realizarán previas a la mesa redonda correrán a cargo de los académicos: José Becerra Ratia, Juan Antonio Marchal Corrales y Antonio Villatoro Jiménez.