El Teatro del Soho se internacionaliza a través de la danza

Esta mañana se ha presentado la nueva programación del Teatro del Soho de cara a la próxima temporada 2025/2026. Cuando finalice el musical Godspell, hasta 31 espectáculos llenarán la actividad de este escenario malagueño que incluye este año, por primera vez, el Soho Internacional Dance Festival.

Antonio Banderas, de la mano de la bailarina Lucía Lacarra, han presentado la programación de esta próxima cita, del 11 al 19 de abril de 2026, en la que se buscará además llevar la danza a la calle con una iniciativa en la mañana del 12 de abril.

Un año más, vuelve al Soho el festival Autóctonos y el ciclo Flamenco en el Soho, con espacio para la magia y también para 13 espectáculos de texto, como Poncia, con Lolita Flores como protagonista.