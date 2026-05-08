Jóvenes malagueños impulsan Agrocon y alcanzan la final de la Competición Nacional de Emprendimiento de Junior Achievement

El proyecto Agrocon, desarrollado por estudiantes de la Universidad de Málaga, ha sido seleccionado como uno de los 15 mejores proyectos de emprendimiento juvenil de toda España y competirá en la final nacional organizada por Fundación Junior Achievement España, que se celebrará en Madrid los próximos 27 y 28 de mayo.

Agrocon ofrece una solución de automatización agropecuaria gracias a un sistema informático capaz de controlar automáticamente variables ambientales como temperatura, humedad, luz, etc, en invernaderos, piscifactorías o laboratorios, permitiendo su monitoreo y ajuste remoto en tiempo real. A partir de ahí se busca evolucionar hacia un ecosistema completo de automatización para granjas e instalaciones biotecnológicas.

El equipo, formado por Alejandro Robles, Hossam El Amraoui y Aitor Ortiz, representa una nueva generación de talento joven comprometido con la digitalización del sector primario. Con su participación en esta final nacional, Agrocon confirma a la Universidad de Málaga como una cuna destacada del emprendimiento joven, reflejando el compromiso de sus estudiantes con la innovación, la formación práctica y la generación de impacto desde la educación.

Esta propuesta ha sido elegida por el jurado entre más de 260 proyectos para participar, junto a otros 14 equipos, en la Competición Nacional de Emprendimiento, considerada una de las principales citas del emprendimiento educativo en España. En ella, los equipos finalistas presentan sus proyectos ante un jurado profesional, que evalúa aspectos como la innovación, el impacto y su potencial de crecimiento. El equipo ganador representará a España en GEN‑E 2026, el mayor festival europeo de emprendimiento juvenil organizado por JA Europe, que reunirá en Riga (Letonia), del 7 al 10 de julio, a jóvenes emprendedores de más de 40 países.

Impulsado por Fundación Junior Achievement España, Startup Programme conecta educación y empresa para preparar a los jóvenes ante los retos del futuro profesional. A través del desarrollo de proyectos emprendedores reales, los estudiantes adquieren habilidades esenciales como liderazgo, pensamiento crítico e innovación. cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Emprende, y como patrocinadores con Naturgy, PwC y SpainCap.