Sube un 19% la venta de vehículos nuevos durante el mes de enero en la provincia

Según los datos facilitados por la Asociación Malagueña de Automoción (AMA – Asomauto) durante el mes de enero se registró un aumento generalizado de las matriculaciones en la provincia de Málaga, más significativo en los segmentos de turismos y 4×4.

Estas matriculaciones, ventas registradas a particulares, alcanzaron las 1.410 unidades, frente a las 1.190 registradas en enero de 2025, lo que supone un crecimiento del 18,49%. Además, las ventas a empresas hacen que el total de turismos y 4×4 ascendiera a 1.917 unidades, un 21,79% más que en el mismo mes del año anterior.

Otro dato a tener en cuenta es el del aumento de ventas de coches eléctricos, así como el incremento de las matriculaciones de los vehículos industriales en un 14,95% respecto a enero de 2025. Este dato refuerza el buen comportamiento del mercado vinculado a la actividad económica y logística en la provincia. Por el contrario, el sector del alquiler presenta un comportamiento a la baja.