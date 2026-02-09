CARLOS OLIVA, PRESIDENTE DE ATA

Sube un 19% la venta de vehículos nuevos durante el mes de enero en la provincia

En Más de Uno Málaga hablamos con el presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, Carlos Oliva, para desgranar los datos de matriculación recogidos durante el pasado mes de enero.

Redacción

Málaga |

Según los datos facilitados por la Asociación Malagueña de Automoción (AMA – Asomauto) durante el mes de enero se registró un aumento generalizado de las matriculaciones en la provincia de Málaga, más significativo en los segmentos de turismos y 4×4.

Estas matriculaciones, ventas registradas a particulares, alcanzaron las 1.410 unidades, frente a las 1.190 registradas en enero de 2025, lo que supone un crecimiento del 18,49%. Además, las ventas a empresas hacen que el total de turismos y 4×4 ascendiera a 1.917 unidades, un 21,79% más que en el mismo mes del año anterior.

Otro dato a tener en cuenta es el del aumento de ventas de coches eléctricos, así como el incremento de las matriculaciones de los vehículos industriales en un 14,95% respecto a enero de 2025. Este dato refuerza el buen comportamiento del mercado vinculado a la actividad económica y logística en la provincia. Por el contrario, el sector del alquiler presenta un comportamiento a la baja.

