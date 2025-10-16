¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Comienza esta semana el ciclo Danza Málaga 2025. En el Teatro Echegaray, hoy Bendita Lo /Cura, de Moisés Navarro, mañana viernes Tómbola, de Compañía X, y el sábado, El hilo del olvido, de la compañía de danza Fernando Hurtado. Pases a las ocho de la tarde y con un precio único de 24 euros,

Al Teatro Cervantes llega este domingo la compañía de Eva Yerbabuena con Yerbagüena (Oscuro brillante). La bailaora de flamenco y coreógrafa española, premio Nacional de Danza 2001, recurre de nuevo a la dualidad como forma expresiva pero, sobre todo, reflexiva. A las 19h, con entradas desde los 12 a los 36 euros.

Música al detalle

Y esta semana damos la bienvenida en nuestra agenda al musicólogo Marco Antonio de la Ossa, que nos invita a ponerse música al fin de semana. Hoy jueves y mañana viernes, la Orquesta Sinfónica de Málaga nos lleva al Teatro Cervantes, con función a las 20h y entradas desde los 10 a los 27 euros.

La sala Fundación Unicaja María Cristina acoge este viernes y el sábado la ópera L' Italia é Opera, del bel canto al verismo, que ofrecerá dos recitales a beneficio de la obra social de la cofradía de la Paloma. Los espectáculos comenzarán ambos días a las 19 horas y las entradas cuestan 25 euros.

Y dos propuestas musicales más. En la Sala París 15 hace parada este sábado el cantante colombiano Ryan Castro, con entradas anticipadas desde 45 euros. Y en la Cochera Cabaret,Corizonas, mañana viernes a las 22h, con entradas a 20 euros.