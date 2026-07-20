Oliver de Wint, el joven jugador de golf, representará a Málaga y a España en el U.S. Junior Amateur Championship 2026

El golf malagueño volverá a estar representado en uno de los escenarios más importantes del panorama internacional. El joven jugador del Real Guadalhorce Club de Golf, Oliver de Wint, disputará del 20 al 25 de julio el U.S. Junior Amateur Championship 2026, el campeonato amateur junior más prestigioso del mundo, que se celebrará en el Saucon Valley Country Club de Bethlehem (Pensilvania, Estados Unidos).

La participación del golfista malagueño llega después de que la United States Golf Association (USGA) le concediera una exención para formar parte del torneo gracias a sus excelentes resultados deportivos. De Wint ocupa actualmente el número 1 del ranking europeo Sub-15 y el número 9 del ranking mundial de su categoría, una posición que lo sitúa entre las grandes promesas del golf internacional.

A pesar de su juventud, el jugador del Real Guadalhorce Club de Golf acumula un destacado palmarés, es bicampeón de España Infantil tras conquistar el título nacional en dos ediciones consecutivas y, esta temporada, se impuso en el Puntuable Nacional Juvenil 2026, una de las competiciones más relevantes del calendario de la Real Federación Española de Golf. A estos éxitos se suman el Campeonato de Andalucía Juvenil y el reciente subcampeonato de España Sub-16, resultados que consolidan su progresión deportiva.

La participación de Oliver de Wint en el U.S. Junior Amateur Championship supone un nuevo hito para el deporte malagueño, que volverá a contar con uno de sus jóvenes talentos compitiendo al máximo nivel internacional en una de las pruebas de mayor prestigio del golf amateur.