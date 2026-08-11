Flechas Rosas Malagueñas: la iniciativa que fusiona salud y rehabilitación deportiva

Flechas Rosas Malagueñas es un programa que surge en Arco Club Malaka, como una propuesta de mejora saludable y accesible a través del tiro del arco. Ante esta dificultad que comparten muchas mujeres de nuestra provincia tras ser sobrevivientes o pacientes de cáncer de mama.
- El punto de partida: enero de 2016. En el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, médico y arquero Dr. Domingo Hípola, planteó que el movimiento del miembro superior durante el tiro podía ser beneficioso para mujeres intervenidas de cáncer de mama.
- 2017: El inicio del estudio sobre los efectos de la práctica del tiro con arco para prevenir o mejorar el linfedema. Financiado del Programa Mujer y Deporte del CSD.
- 2019: El club Malaka se suma a la práctica de tiro terapéutica para las mujeres con cáncer de mama. El COVID corta las actividades, en 2021 se retoma la actividad.
- 2022: La creación categoría Arco y Salud y primer torneo nacional.
- 2025: La reación de la Asociación Flechas Rosas Malagueñas Arco Club Malaka.
- 2026: El Proyecto de Investigación Redes (Ayudas para las redes de investigación en Ciencias del Deporte) del Consejo Superior de Deportes. Este proyecto ha sido presentado y liderado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica.
Para conocer más sobre el proyecto, puedes escuchar la entrevista a su técnico y su promotora en nuestro Más de Uno Málaga de hoy.