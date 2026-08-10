Nos preparamos par la feria 2026 en el Real Cortijo de Torres

Hoy se han dado a conocer también las principales novedades de la Feria de este año, entre las que se encuentran nuevos puntos de luz, con tecnología sostenible de bajo impacto medioambiental "Ecogreenlux", en todo el perímetro del alumbrado.

A su vez, la IA se suma a nuestros WhatsApp con el proyecto de TuFerIA impulsado por Internalia Group y el Ayuntamiento de Málaga, para asistir por mensajes y audios, las necesidades básicas de todos los visitantes del real, en tareas como encontrar baños disponibles, aparcamientos o puestos de comida.

Por último, hemos visitado una caseta de visita obligatoria para los malagueños: "La Exquisita", donde encaran la recta final del montaje de los preparativos de esta edición. Curro Rodríguez, Kike Peña y Javier Aznar, nos cuentan todos los detalles.