SOCIEDAD Y ARTE

Genalguacil celebra su Edición XVIII de los Encuentros de Arte

Arturo Comas, coordinador de los Encuentros de Arte de Genalguacil, reconocido como "el pueblo museo" nos ha contado cómo se celebrará esta edición del 1 al 15 de agosto

Redacción

Málaga |

Durante quince intensas jornadas, esta cita bienal vuelve a fusionar la creación de vanguardia con la tradición rural del Valle del Genal. El evento reúne a creadores nacionales e internacionales que conviven con los vecinos mientras desarrollan sus proyectos. Las propuestas de este año abarcan intervenciones escultóricas, murales participativos y piezas textiles que rinden homenaje a la memoria colectiva y al entorno natural del municipio.

Al finalizar la quincena, las obras se integrarán de forma permanente en las fachadas y plazas de la localidad, así como en la colección del Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno.

Paralelamente a la producción artística, la organización ha desplegado una agenda cultural con más de 52 actividades gratuitas. La programación incluye talleres para todas las edades, visitas guiadas, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales. Por las noches, la Plaza de la Constitución se transforma en el escenario principal de conciertos en directo y las tradicionales "Noches al Fresco".

Con esta XVIII edición, Genalguacil consolida su modelo único de desarrollo sostenible a través de la cultura, demostrando cómo el arte contemporáneo puede ser una herramienta eficaz contra la despoblación rural.

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