Genalguacil celebra su Edición XVIII de los Encuentros de Arte

Durante quince intensas jornadas, esta cita bienal vuelve a fusionar la creación de vanguardia con la tradición rural del Valle del Genal. El evento reúne a creadores nacionales e internacionales que conviven con los vecinos mientras desarrollan sus proyectos. Las propuestas de este año abarcan intervenciones escultóricas, murales participativos y piezas textiles que rinden homenaje a la memoria colectiva y al entorno natural del municipio.

Al finalizar la quincena, las obras se integrarán de forma permanente en las fachadas y plazas de la localidad, así como en la colección del Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno.

Paralelamente a la producción artística, la organización ha desplegado una agenda cultural con más de 52 actividades gratuitas. La programación incluye talleres para todas las edades, visitas guiadas, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales. Por las noches, la Plaza de la Constitución se transforma en el escenario principal de conciertos en directo y las tradicionales "Noches al Fresco".

Con esta XVIII edición, Genalguacil consolida su modelo único de desarrollo sostenible a través de la cultura, demostrando cómo el arte contemporáneo puede ser una herramienta eficaz contra la despoblación rural.