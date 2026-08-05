Málaga celebrará el 14 de agosto la Cabalgata Histórica como inicio de la Feria

La Asociación Cultural Zegrí organiza junto con el Área de Fiestas del Excmo. Ayto. de Málaga una nueva edición de la Cabalgata Histórica de Málaga, una recreación que devuelve a las calles de la ciudad uno de los acontecimientos más trascendentales de su historia: la entrada de los Reyes Católicos tras la conquista de Málaga en 1487.

Esta iniciativa, que tendrá lugar el viernes 14 de agosto, tiene como objetivo divulgar el patrimonio histórico malagueño mediante una representación participativa y de gran atractivo visual, convirtiendo el centro histórico en un escenario vivo donde historia, cultura y tradición se unen para acercar el pasado a ciudadanos y visitantes. Sirviendo de pistoletazo de salida a la Feria de Málaga 2026.

En esta edición participarán más de 200 figurantes, entre personajes históricos, soldados, músicos y representantes civiles de la época.