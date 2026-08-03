Más de 600 asistentes respaldan en Marbella una noche de compromiso con las personas afectadas por cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer ha vuelto a superar los 600 asistentes en su tradicional Gala de Marbella celebrada en Finca la Concepción y que este año conmemoraba el 41 aniversario, lo que la convierte en la decana de la Costa del Sol. Además del presidente de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella, Santiago Gómez-Villares, la asociación también estuvo representada por el presidente de la Junta Provincial en Málaga, Juan Carlos Martín García; el Dr. Antonio Rueda, presidente del Comité Técnico de la Asociación en Málaga; la gerente provincial, Carmen Litrán y el equipo encargado de organizar la Gala que está formado por la vicepresidenta de Marbella, Setareh Mohregui y los vocales María Matías, José Higuera, Francisco Sánchez, Tamara Bastida y Javier Muñiz.

En sus palabras, Santiago Gómez-Villares destacó el papel principal que este año se ha querido dar a los pacientes porque ellos son el verdadero motivo por el que se realiza la Gala contra el cáncer. Tres de ellos, Amalia, Sergio y Pilar, protagonizaron un emotivo vídeo en el que mostraban su día a día con la enfermedad y las enormes dificultades a las que se tienen que enfrentar los pacientes de cáncer. Según Gómez-Villares, “detrás de cada diagnóstico hay una persona que necesita mucho más que un tratamiento. Necesita sentirse escuchada, comprendida y acompañada en uno de los momentos más difíciles de su vida. Por eso, nuestra labor consiste en cuidar a personas, situando siempre al paciente y a su familia en el centro de todo lo que hacemos. La humanización, la cercanía y la empatía forman parte de nuestra manera de entender el acompañamiento, porque una conversación, una mano tendida o el apoyo de un profesional pueden marcar una enorme diferencia. Esta noche es, sobre todo, un homenaje a quienes conviven con la enfermedad y nos enseñan cada día una extraordinaria capacidad de superación, valentía y esperanza”.

El presidente de Marbella también quiso trasladar su agradecimiento a todas las personas e instituciones que hacen posible la Gala año tras año. “Nada de lo que hacemos sería posible sin el compromiso de nuestros voluntarios, que representan la esencia de esta Asociación, ni sin la implicación de las empresas colaboradoras, patrocinadores y entidades que comparten nuestra causa. Mi agradecimiento especial al patrocinador principal de esta Gala, “Tu primer Hogar”, al Ayuntamiento de Marbella por su apoyo constante y a todos los asistentes que han decidido sumar su solidaridad esta noche. Gracias a todos ellos, podemos seguir acompañando a pacientes y familiares, financiando investigación y llevando esperanza a quienes más la necesitan”.

En la presente edición, la venta de entradas ha llegado a los 190.000€ de ingreso, una cifra que, consolida a la Gala Contra el Cáncer de Marbella como la cita solidaria más importante de España, al recaudar sobradamente más de 250.000€ en una sola noche. A la venta de entradas de este año habrá que sumar lo obtenido en la subasta, la rifa y la Fila Cero, donde se habían conseguido otros 20.000€. A todos estos ingresos habrá que restar los gastos

de organización para poder obtener el balance final que casi con toda seguridad va a estar por encima del obtenido en las galas anteriores. Un año más, todos los beneficios de esta edición se van a emplear en financiar proyectos de investigación, solo en 2025 la sede provincial de Málaga destinó más de 810.000€ a este fin, y en sufragar todos los programas y servicios que la Asociación Española Contra el Cáncer presta de manera gratuita, a pacientes y familiares, en la ciudad de Marbella donde el año pasado se atendieron a 462 pacientes y 135 familiares, proporcionándoles 2.318 sesiones gratuitas impartidas por los profesionales de la asociación.

La Gala Contra el Cáncer ha sido también el escenario perfecto para entregar la quinta edición del premio The Fighter (luchador o luchadora), que tiene carácter anual y cuyo objetivo es reconocer la aportación que hagan personas o instituciones en la normalización de la palabra cáncer para que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades a la hora de enfrentarse a la enfermedad. En esta quinta edición, la sede de Marbella ha decidido distinguir al político Borja Sémper, “porque su ejemplo ante la enfermedad y su testimonio han contribuido de forma significativa a romper estigmas, a mostrar la realidad de la enfermedad y a dar esperanza a quienes están atravesando una situación similar”.

Durante la celebración de la Gala la sede local de Marbella volvió a entregar un reconocimiento a aquellas empresas que durante el año pasado se han significado por su compromiso y colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer. Mención especial tuvo el patrocinador principal, “Tu primer Hogar”, en la figura de su presidente Francisco Gómez Palma, quien destacó el carácter solidario de la empresa que se dedica a facilitar el acceso a una primera vivienda especialmente a los jóvenes. Además, en esta edición también se distinguió a: Miguel Manzanares Abogados, Aalto Exclusive Design, C de Salamanca, Ark Architects, Facexpert Clinic, Exxacom Smart Living, Dils Lucas Fox, Fernando Moreno, Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, Fundación La Caixa, Puerto José Banús, Higueron Marbella Resort, Nosso Beach Club, Puente Romano Marbella y Hospital Quironsalud Marbella

Por lo que respecta a la organización del evento, la cena de gala ha contado con la colaboración destacada del Ayuntamiento de Marbella y de Finca La Concepción. La firma Derraíz, del grupo Gorki, ha sido la encargada de servir la cena, aunque también han sido parte importante del cóctel firmas como Viña Salceda; Cervezas Victoria; Lush Blush, Takumi, Primeria Selección; Jamones Popi; Moët&Chandon o quesos La Telera.

Personajes Solidarios

La 40 Gala Contra el Cáncer de Marbella ha estado magistralmente conducida por la presentadora de Canal Sur, Eva Ruiz y por Poty Castillo, que volvieron a demostrar sobre el escenario una gran complicidad entre ambos, imprimiendo agilidad y buen humor a la Gala. Además de sortear el tradicional

cofre de joyas de Gómez&Molina Joyeros, fueron los encargados de presentar a los artistas de este año que han sido el Grupo Efecto Mariposa, la cantante internacional Olga Filippova, el grupo The Vintage Experience y el DJ Kike Supermix para cerrar la noche de fiesta.

La Gala de Marbella volvió a reunir a un gran número de personajes solidarios, entre los que se encontraban políticos, empresarios, artistas y rostros habituales del verano marbellí. Entre los primeros destacó la presencia de Francisca Caracuel, vicepresidenta de la Diputación Provincial; Isabel Cintado, concejala de Derechos Sociales y Lisandro Vieytes, concejal de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Marbella. También estuvo el Dr. Emilio Alba, investigador, catedrático de oncología de la UMA. Entre los artistas y rostros conocidos pudimos ver a Pasión Vega, José Moro, Risto Mejide, Bernd Shuster, Fernando Sanz, Joaquín Sánchez, Sergio Scariolo, Fiona Ferrer, Estefanía Luyk, Arancha de Benito, Beatriz Jarrin, Oscar Higares, Agustín Bravo, Rappel o los periodistas José Manuel Parada y Nacho Abad.

Durante el transcurso de la noche se realizó la rifa benéfica más importante de España, superando los 300 regalos, gracias a la colaboración, solo para la rifa, de más de doscientas empresas. En la subasta, conducida por Eva Ruiz y Poty, con la colaboración del humorista y comunicador Federico de Juan y donde también participaron los ex futbolistas Joaquín Sánchez, Bernd Schuster y el empresario José Moro se pudo pujar entre otras cosas, por una experiencia del Málaga C.F. que consta de un balón firmado por la plantilla, una camiseta del primer equipo y dos entradas de tribuna para cualquier partido de la primera vuelta; dos camisetas del Atlético de Madrid firmadas por Koke y Lookman, dos entradas para un partido con tour por el estadio y dos billetes de avión de Air Europa; una camiseta del Real Betis firmada por la plantilla y otra de la selección francesa firmada por Mbappé; una tarjeta Access Card de Puerto Banús; una botella Salmanazar de Bodegas Cepa 21; una estancia de dos noches en Junior Suite en Nobu Marbella; un fin de semana con escapada en yate privado y dos green fees en Higuerón Marbella Resort; una estancia de dos noches en Junior Suite en el Hotel Nobu Marrakech; una experiencia en Range Rover por Sierra Nevada con dos noches en el Hotel Lodge Maribel o un fin de semana en Budapest en hotel de cinco estrellas y vuelos incluidos donado por IBCC International Consulting. Entre las obras de arte el cuadro “Pink Composition” de Pedro Peña; una serigrafía de edición limitada de Javier Calleja Studio o el vestido “Robe Arabesque Show” de John Galliano