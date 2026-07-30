Factoría Echegaray busca tres intérpretes con formación en danza contemporánea o teatro físico para montar RØSS

Factoría Echegaray busca tres intérpretes con formación o experiencia en danza contemporánea, teatro físico o disciplinas de movimiento para montar RØSS, su primera producción de la Temporada 2026-27. Su autor y director, Mario Muñoz, subirá el próximo mes de noviembre a las tablas del Teatro Echegaray esta hibridación de coreografías, teatro físico y otros recursos escénicos con 2 actrices-bailarinas y 1 actor-bailarín. Los aspirantes a protagonizar la pieza de teatro-danza que inaugura el 11º curso de la productora municipal pueden inscribirse al casting hasta el próximo 30 de agosto en www.teatroechegaray.com/factoriaechegaray/proyectos/, donde también se pueden descargar las separatas necesarias para las pruebas.

Las citaciones para las audiciones se enviarán el 2 de septiembre, y las pruebas para escoger al trío protagonista (dos mujeres y un hombre) se celebrarán entre el 16 y el 18 de septiembre. RØSS, una investigación coreográfica con elementos de teatro físico con la que Muñoz resignifica el texto lorquiano Doña Rosita la soltera, se ensayará entre el 1 de octubre y el 11 de noviembre, y se exhibirá en el Teatro Echegaray de jueves a sábado entre el 12 y el 21 de noviembre.

Requisitos generales (obligatorios para todos los perfiles):

- Formación y/o experiencia en danza contemporánea, teatro físico o disciplinas de movimiento.

- Buen dominio corporal y disponibilidad para participar en un proceso de creación colectiva.

- Capacidad para trabajar desde la improvisación, la composición de movimiento y la investigación escénica.

Se valorará especialmente:

- Conocimientos de otros estilos de danza (jazz, urbano, flamenco contemporáneo, clásico, etc.).

- Capacidad vocal/canto.

- Manejo de instrumentos musicales.

Perfiles:

Perfil A: intérprete masculino (30–45 años aprox.)

- Intérprete con fuerte presencia escénica, capacidad de liderazgo y gran expresividad física. El personaje requiere un sólido dominio de la interpretación textual, así como la capacidad de sostener un recorrido dramático de gran intensidad emocional. Asimismo, deberá integrar el trabajo actoral con el movimiento, por lo que se requiere un buen control corporal y experiencia en la ejecución de partituras de movimiento.

Se valorará especialmente:

- Capacidad vocal y/o experiencia en canto.

- Manejo de instrumentos musicales.

- Experiencia en teatro físico y creación contemporánea.

Perfil B: intérprete femenina (26–40 años aprox.)

Intérprete con gran sensibilidad corporal, escucha escénica y capacidad para construir la dramaturgia desde el movimiento. Es imprescindible un alto dominio del cuerpo, así como experiencia en composición coreográfica, partituras de movimiento e improvisación.

Se valorará especialmente:

- Capacidad vocal y/o experiencia en canto.

- Conocimientos de otros estilos de danza.

- Manejo de instrumentos musicales.

Perfil C: intérprete femenina (24–45 años aprox.)

Intérprete versátil, con capacidad para transitar entre diferentes registros físicos y escénicos, asumiendo distintas funciones dramatúrgicas a lo largo de la pieza. Es imprescindible contar con un sólido dominio corporal y formación o experiencia en danza contemporánea, teatro físico y/o flamenco, así como nociones de composición de movimiento e improvisación.

Se valorará especialmente:

- Capacidad vocal y/o experiencia en canto.

- Conocimientos de otros estilos de danza.

- Manejo de instrumentos musicales.

- Los candidatos/as, como es habitual en las producciones de Factoría Echegaray, deberán ser bien intérpretes nacidos o residentes en la ciudad, bien formados en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga, la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga (ESAD) o la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM), o bien profesionales que hayan actuado en compañías malagueñas en los dos últimos años.

Sobre las pruebas:

El proceso de selección consta de varias fases según los perfiles, tal y como se describe en cada separata. Los textos deberán traerse perfectamente aprendidos.

Una relectura de Lorca

RØSS es una hibridación de coreografías, teatro físico y otros recursos escénicos que desde una perspectiva contemporánea relee el texto de Federico García Lorca Doña Rosita la soltera. La pieza examina cómo el paso del tiempo y el apego a ideales inalcanzables continúan determinando la psique del sujeto actual. Mediante el lenguaje del movimiento, se expone la parálisis existencial y las consecuencias derivadas de no establecer un límite de no retorno. Se plantea así un diálogo dialéctico entre el pasado y el presente que cuestiona la gestión de nuestras expectativas y la necesidad de desprenderse de las ilusiones antes de que se tornen destructivas.

Las otras tres obras de la undécima temporada de Factoría Echegaray

Junto a RØSS, Factoría Echegaray producirá en su undécima temporada El declive, de Miguel Romero Esteo, montaje enmarcado en la colaboración de Factoría Echegaray con la Asociación Miguel Romero Esteo; Esperar qué, de Yanina Marini, y ¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?, de Alberto Conejero, obra con la que el laboratorio escénico de Málaga Procultura estrena la rama Factoría Invita.

Las entradas para las cuatro obras se pondrán a la venta próximamente.

Fechas de exhibición:

- RØSS, de Mario Muñoz. 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre de 2026.

- El declive, de Miguel Romero Esteo. 15, 16. 17, 22, 23 y 24 de abril de 2027

- Esperar qué, de Yanina Marini. 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de junio de 2027

- ¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?, de Alberto Conejero. 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de julio de 2027