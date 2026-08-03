Estudiantes de la UMA diseñan una mano biónica

Un grupo de estudiantes de Ingeniería Industrial y Diseño Industrial de la Universidad de Málaga, junto a un grupo de profesores, han trabajado para lograr el desarrollo de una prótesis biónica que sustituya la función de las manos.

Este colectivo forma parte de BioMec, un grupo de trabajo que cuenta con el respaldo del área de Ingeniería Mecánica y del grupo de investigación BIOCLINA, constituido para llevar a cabo trabajos como el del diseño y fabricación de una prótesis de mano mioeléctrica, capaz de registrar las señales eléctricas que generan los músculos del usuario al contraerse para, posteriormente, traducir esos impulsos en movimientos reales de la mano artificial.

Además, para el desarrollo del trabajo han contado con la colaboración de Alejandro Jiménez, quien perdió hace 12 años una mano como consecuencia de un accidente laboral.