Only YOU Hotel Málaga inaugura Sonora Sky & Bites, un nuevo espacio donde la música y la gastronomía marcan el ritmo de la ciudad

Fiel al propósito de la marca de conectar a locales y viajeros a través de la música, la gastronomía, el arte, la cultura y la moda, sonora Sky & Bites nace como una nueva forma de entender el ocio, una tendencia que ya está transformando las grandes ciudades. Un espacio donde la cocina y la música dialogan para crear momentos únicos que invitan a alargar las tardes y descubrir una manera diferente de vivir la ciudad.