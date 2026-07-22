Fiel al propósito de la marca de conectar a locales y viajeros a través de la música, la gastronomía, el arte, la cultura y la moda, sonora Sky & Bites nace como una nueva forma de entender el ocio, una tendencia que ya está transformando las grandes ciudades. Un espacio donde la cocina y la música dialogan para crear momentos únicos que invitan a alargar las tardes y descubrir una manera diferente de vivir la ciudad.
Only YOU Hotel Málaga inaugura Sonora Sky & Bites, un nuevo espacio donde la música y la gastronomía marcan el ritmo de la ciudad
Only YOU Hotels, la marca lifestyle premium de Palladium Hotel Group presenta Sonora Sky & Bites el nuevo espacio de Only YOU Hotel Málaga, concebido para convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la ciudad.