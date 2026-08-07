El parque del Mediterráneo, el gran proyecto de Rincón de la Victoria

Torre de Benagalbón, núcleo poblacional perteneciente al municipio de Rincón de la Victoria, estrenó hace unos días una nueva zona verde – lúdico – recreativa como primera fase de un área que contará en el futuro con amplias zonas polideportivas.

El espacio, llamado Parque del Mediterráneo, se encuentra paralelo al cauce del río Benagalbón y junto al Colegio La Marina, cuenta con una superficie de 30.000 metros cuadrados para el ocio, el deporte y la naturaleza. Se han plantado 10.500 unidades entre árboles, arbustos y plantas en flor con un total de 687 árboles. Incluso, hay dos de 500 años de vida, 5,5 metros de altura y más de 6.000 kilogramos de peso. El parque tiene, además, 1.277 metros cuadrados de superficie de sombras contando toldos y pérgolas.

La primera fase dispone de una zona infantil de 2.500 metros cuadrados, un lago de 3.500 metros cuadrados, una plaza polivalente de 1.000 metros cuadrados y un mirador.