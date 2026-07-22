Feria de Secadero 2026 en Casares

La Feria de Secadero 2026 arranca con cuatro días de fiesta y el concierto gratuito de Chambao como broche final

Del 23 al 26 de julio, Secadero se convierte en uno de los grandes focos festivos del verano con una programación que combina tradición, música y ocio para todos los públicos. La gran cabalgata inaugural, las actuaciones en la Caseta Municipal, la Zona Joven, y el esperado concierto de Chambao marcarán una edición que volverá a llenar de ambiente las calles de la localidad

Redacción

Málaga |

Feria de Secadero 2026
Feria de Secadero 2026 | Ayuntamiento de Casares

Secadero celebra desde este jueves 23 de julio, una nueva edición de su Feria, cuatro jornadas en las que la localidad se transforma en el epicentro de la diversión con un amplio recinto ferial y una completa programación diseñada para todos los públicos.

La programación oficial arranca este jueves, 23 de julio, con la tradicional gran cabalgata, en la que participarán charangas, la banda de música, personajes de animación, un grupo de jinetes y amazonas a caballo y las divertidas carrozas que concursan en el desfile. Posteriormente tendrá lugar la coronación de las Cortes de Honor, una gala que incluirá un espectáculo sorpresa para todos los asistentes.

Durante las cuatro noches, la Caseta Municipal ofrecerá conciertos de grupos de versiones y orquestas, mientras que la Zona Joven reunirá a algunos de los mejores DJ y diferentes espectáculos de animación, consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro para los más jóvenes.

La programación concluirá el domingo 26 de julio tras la celebración del tradicional Domingo Rociero con uno de los platos fuertes de esta edición, el concierto gratuito de Chambao, previsto a las 22:30 horas en la Zona Joven. El grupo malagueño, liderado por La Mari, llevará hasta Secadero su característico estilo, que fusiona flamenco, música electrónica, chill out y sonidos mediterráneos. El concierto forma parte de la programación gratuita organizada por el Ayuntamiento de Casares para esta edición de la Feria, además, para facilitar la asistencia, se ha habilitado una amplia zona de aparcamiento junto a la carretera de entrada a la localidad, junto a la farmacia.

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