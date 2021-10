Los empresarios urgen a la administración a "atender" a los parques empresariales y al problema del suelo

Ha supuesto una inversión de 232.000 euros y la instalación de 29 cámaras en los polígonos Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara, y que están conectadas con el centro municipal de emergencias, con el objetivo de mejorar la seguridad en estos espacios. La segunda fase del proyecto pone en su punto de mira la instalación de nuevas cámaras en todos los parques empresariales de la ciudad. El Ayuntamiento cuenta actualmente con 21 cámaras de videovigilancia en el centro histórico, a lo que se suma otra veintena que se instalarán en 5 nuevos puntos en el barrio del Soho. Entre el 40% y el 60% de los actos delictivos que son detectados por estas cámaras, advierten desde la Policía, se resuelven favorablemente gracias a las imágenes captadas por el sistema, algo que motiva el interés de los responsables de los parques empresariales por éste sistema.

Falta suelo en Málaga

La falta de suelo disponible está siendo perjudicial para que, finalmente, se asienten en Málaga y crezca el empleo. Para paliar esta problemática en Málaga, se han puesto sobre la mesa varios proyectos, aunque sin éxito. Uno de ellos es la ampliación del Centro de Transporte de Mercancías en 36 hectáreas. Este, que es considerado uno de los proyectos para generar suelo logístico más importante de la provincia está, a día de hoy, paralizado por la Junta de Andalucía. tienen una problemática muy especial por culpa de dos temas: la inundabilidad y que, para su desarrollo, debe ser obligatorio más de un millón de metros.

Y es que es ese el mayor problema en Málaga: algo así como un cuello de botella, por falta de ese suelo industrial. Hay poco y muy caro, al tiempo que se suma a problema a los famosos mapas de inundabilidad. Se preveía que la Junta de Andalucía y el Gobierno de PP y Cs abriese una nueva etapa en esta materia, pero los empresarios dicen que esa nueva Junta no ha hecho sino sumar nuevos problemas a los estudios que ya existían en la cuenca del Guadalhorce. Los técnicos de la junta incluyen ahora los arroyos cercanos, que provocan que se amplíe el mapa de inundabilidad.

En este sentido, la Cámara de Comercio registró el pasado 12 de agosto una carta al alcalde, Francisco de la Torre, solicitando soluciones de parte del ayuntamiento. Una carta sin respuesta, de momento, de parte del regidor. En este sentido, advierten que “parece que tiene asuntos más prioritarios en su agenda”, al tiempo que añade que “sin suelo industrial no hay posibilidad de que lleguen nuevos inversores”. Su presidente, Sergio Cuberos, también se dirige a la Junta de Andalucía: "Creíamos que esta Junta iba a ser mucho mas sensible de lo que está demostrando, respecto a los mapas de inundabilidad”. “Son muchas las empresas que han tenido que marcharse de Málaga, porque no encuentran suelo fácil para poder desarrollar su actividad. Hay proyectos que requieren de espacio, y a un precio mucho menor del que hay aquí”.