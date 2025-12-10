Más de Uno Málaga se desplaza al distrito de Teatinos

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en servicio la nueva sede del distrito Teatinos – Universidad en un inmueble de la calle Pablo Bruna nº1.

El equipamiento, que ha contado con una inversión municipal de más de 1,3 millones de euros para su rehabilitación, alberga las oficinas de la junta de distrito, de la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC) y una unidad de orientación laboral del Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE), que cuenta con la subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través del programa Andalucía Orienta.

El proyecto, cuya inversión asciende a 1.400.000 euros, se trata de un conjunto edificatorio formado por un solo edificio exento con forma aproximadamente rectangular de uso característico administrativo. El nuevo equipamiento dispone de tres plantas sobre rasante: planta baja, planta primera y planta cubierta, más una zona exterior en planta baja para aparcamientos.