ENTREVISTA AL DR. RAÚL ANDRADE

El Clínico obtiene el Certificado de Excelencia en la implementación del Decálogo de Eliminación de la Hepatitis C

En nuestro programa hablamos con el Dr Raúl Andrade, jefe de servicio de Digestivo en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Redacción

Málaga |

El Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, ha obtenido el Certificado de Excelencia en la implementación del Decálogo de Eliminación de la Hepatitis C, otorgado por la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH).

Para conseguirlo, el centro ha puesto en marcha diversas acciones orientadas a alcanzar la eliminación de la enfermedad. Entre ellas, estrategias de formación, cribado y microeliminación, incluyendo actuaciones en centros de adicciones, centros de acogida, salud mental y colaboración con entidades como Cruz Roja. A ello se suma un programa de búsqueda y rescate de pacientes con hepatitis C perdidos en el sistema sanitario.

A pesar de los avances, se estima que en España todavía quedan entre 20.000 y 30.000 personas con hepatitis C, que deben ser diagnosticadas y tratadas.

