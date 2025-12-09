La Feria Ciudad del Motor reúne a los principales compraventas del Polígono Santa Bárbara

Desde hoy y hasta el domingo se va a celebrar la feria Ciudad del Motor en el Polígono Santa Bárbara, un lugar emblemático debido a la proliferación de establecimientos de compraventa de vehículos. En este evento se dan cita concesionarios, talleres, empresas de recambios y servicios especializados para que cualquier persona que busque un coche o servicio para su vehículo lo encuentre de forma rápida, sencilla y en un mismo lugar.

Para tal fin, se han reunido una veintena de concesionarios y negocios del motor con el objetivo de dar visibilidad al tejido empresarial del polígono y ofrecer al cliente una experiencia de compra y servicio más cómoda, transparente y segura.